Rosario dice presente en la 46° Feria del Libro con un puñado de editoriales con stand propio

La megaexposición volvió al ruedo esta semana, tras dos años de pandemia y con barbijos a la vista, en el predio de la Rural de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), donde lamentablemente hay que inscribirse en el pabellón que mantiene el nombre de quien fue el ministro de economía del último gobierno de facto: José Alfredo Martínez de Hoz. Pero tamaño arranque no empañó esta propuesta cultural y comercial, la más importante del país y de Latinoamérica.

Como embajadores de la literatura local se los ve en el pabellón azul (stand 515) a Homo Sapiens, quien este año cumple 30 años como editorial local y hará en Buenos Aires todo el despliegue de su oferta educativa; a Libros Silvestres, en el pabellón amarillo (stand 2109) y su colorido y amplio catálogo de literatura para infancias y también en el amarillo a Beatriz Viterbo (stand1920), el sello especializado en literatura, ensayos y estudios argentinos y latinoamericanos.

Aunque no solo la ciudad dijo presente: también se muestra una vez más la provincia de Santa Fe, esta vez en el pabellón ocre (stand 3031) con gran parte del patrimonio literario de la bota, mientras el municipio, dejó 10 títulos allí en el santafesino, pero muestra hace lo propio desde el pabellón amarillo con la Periférica Distribuidora (stand 2016) que lleva los textos rosarinos por todo el país. "Allí tenemos un catálogo más amplio, y el 12 de mayo realizaremos una acción con ilustradores que fueron parte de nuestra antología de historietas", le dijo a La Capital, Liz Mondaini.

La inmensa y ecléctica oferta que atrae a público de todo el país y del extranjero, de manera populosa, en los tres primeros días destinó su oferta a la industria del libro: libreros, editorialistas, agentes literarios y bibliotecarios podían comprar textos con un 50% de descuento. Pero además se podían beneficiar con un convenio gratuito de transporte: los primeros 200 kilos de compra de libros se transportaron gratis a cualquier punto del país, lo mismo sucedió con los primeros 50 kilos de la mayoría de los países limítrofes. Por eso se vio un frenético ir y venir de libreros que recorrieron los stands con carros y cajas que dispuso especialmente la Feria. A todo ello hubo que agregar capacitación y actualización variada en Jornadas Profesionales, con mediadores de lectura, traductores y dibujantes.

La Capital habló con los tres editores locales que están en esta Feria organizada por la Fundación El Libro, de 45 mil metros cuadrados de exposición y alrededor de mil quinientos expositores de más de cuarenta países.

"Vinimos esta vez con varios libros que sacamos en el último tiempo, uno premiado en 2020 como uno de los más importantes en Educación como 'Lo que necesitan los niños', de Lucas Raspall y organizamos múltiples espacios de firma de ejemplares con autores y haremos tres presentaciones", anticipó José "Perico" Pérez, de Homo Sapiens al referirse a las presentaciones del 2 de mayo, de Miguel Sedoff y Martín Mackey, por el libro "Pedagogías para el alto desempeño deportivo"; a la de Alberto Ivern, quien el martes 10 de mayo presentará "Hacia una pedagogía de la liberación del cuerpo oprimido" y a Raspall quien estará el 9 de mayo conversando sobre "Si hay suelo, no hay techo. 50 posteos para una crianza positiva", en salas especiales.

Pérez, hace 42 años que empezó a trabajar como librero, siempre visitó la feria, y desde hace 25 años participa con la editorial con stand propio.

"Nos viene yendo muy bien -confesó- tras dos años de pandemia, nos preparamos especialmente, reeditamos muchos libros que nos estaban faltando para traer todo lo posible a la feria. Tuvimos 5 mil visitantes en los primeros días, tanto argentinos y del exterior: Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay, Perú, México; tanto libreros, ilustradores como escritores y lectores. Creo que va a ser una feria muy visitada, es el evento cultural más importante de Argentina y de América Latina por todo lo que representa".

Por su parte, Carolina Rolle, directora editorial de la independiente Beatriz Viterbo, un sello de 31 años y un catálogo de más de 400 títulos anunció que este viernes a las 18 ofrece una conversación en torno a las novedades destacadas con Fernando Chulak, autor de "Tilde, Tilde, Cruz"; Diego Meret, autor de "Baka"; Matías Moscardi, autor de "El gran Deleuze" y Rodrigo Montenegro, autor de "Variaciones sobre el mar argentino".

Rolle señaló que constituyen un colectivo con 7 sellos el "Colectivo de los siete lobos" junto a Adriana Hidalgo, Katz, Eterna Cadencia, Creatira (Uruguay), Caja Negra y Mar Dulce.

"Somos pioneras en estudios culturales y de género y apostamos a ficciones que experimentan con el lenguaje", dijo Rolle en su carta de presentación.

Libros Silvestres y Saccomano

Una vaquita de San Antonio es el sello característico de Libros Silvestres, la editorial independiente de Carolina Musa que ya tiene 8 años en la ciudad y 40 títulos con sus versiones de cuentos ilustrados, libro objetos y pop up, donde el eje se pone en la visibilización de obra escrita e ilustrada de artistas de la ciudad, la región y también del extranjero.

"Desde 2016 venimos a stands compartidos, esta es la primera vez que nos largamos con stand propio y estamos también con Ediciones de la Terraza de Córdoba", dijo Mussa, quien resaltó que "es muy importante tener presencia" en un espacio donde confluyen "libreros, bibliotecarios, distribuidores, lectores y docentes de todo el país y se conoce gente de todas las latitudes".

De todos modos Mussa no dejó de reconocer que para editoriales pequeñas como Libros Silvestres "es mucho el esfuerzo económico" de instalarse por tantos días en Buenos Aires. "A muchos colegas no les cierra la ecuación, por eso hay pocas editoriales rosarinas acá". No obstante, señaló que "todo el sector librero esperaba esta feria par remontar las secuelas de la pandemia, especialmente en los últimos meses con los aumentos del precio y la escasez del papel".

Temas a los que Saccomano señaló en la noche del jueves, sin guardarse nada con nadie.

“Decir Feria implica decir comercio. Esta es una Feria de la industria y no de la cultura”, afirmó y agregó en uno de los primeros momentos de su ponencia.

Discurso completo de Guillermo Saccomanno al abrir la Feria del Libro de Buenos Aires 2022

"A algunos no les va a gustar”, anticipó con ironía pero asumió el riesgo de ser "juzgado como aguafiestas" se refirió a la relación "despareja" entre las grandes editoriales y las pequeñas y medianas, la escasez del papel, por la pandemia y aumento del costo de energía, más una oligopólica industria del papel cotizado en dólares en Argentina sin regulación del Estado.

"¿Es una paradoja o responde a una lógica del sistema que esta Feria se realice en la Rural, que se le pague un alquiler sideral a la institución que fue instigadora de los golpes militares que asesinaron escritores y destruyeron libros?", preguntó ante lo que refirió una "violencia política encubierta".

Santa Fe se lee

La provincia participa por decimotercer año en esta Feria, donde los sellos editoriales y autores independientes santafesinos exhiben y venden sus obras. Al stand se accede por Plaza Italia. Ofrece más de 400 libros de Rosario pero también de Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela y Reconquista. Se pueden conocer los títulos ingresando al Catálogo Online. Allí se exponen las editoriales y los autores según zona.

Hay tres invitaciones especiales de la provincia. El jueves 5 de mayo es el turno del libro "No es lo suficiente", de Santiago Alassia, por Ediciones Santa Fe. La obra resultó ganadora del Premio Provincial de Narrativa “Alcides Greca”.

Y el sábado 14 de mayo se presenta el libro "Las cosas tienen movimiento. 40 años de la trova rosarina", una compilación del periodista Horacio Vargas, a cuarenta años del lanzamiento del disco Tiempos difíciles de Juan Carlos Baglietto, por Ediciones Santa Fe. Allí hay perfiles de los hacedores de la Trova Rosarina con testimonios de Litto Nebbia, Liliana Herrero y Pichi De Benedictis, más las periodistas Sibila Camps y Gloria Guerrero, el periodista Quique Pesoa y un texto escrito por Gerardo Rozín titulado: “Rosario, 1982”.

Además, ese mismo día en el marco del Día de Santa Fe, actúa Canticuénticos, grupo musical santafesino que busca acercar a la niñez a un patrimonio cultural propio, con tonada provinciana y canciones originales, que se mueven al ritmo del folklore argentino y latinoamericano.

Entradas y horarios

La Feria Internacional del Libro estará abierta de lunes a viernes de 14 a 22; sábados y domingos de 13 a 22; y el sábado 30 de abril, de 13 a 24, debido a que se celebrará la Noche de la Feria, de manera gratuita.

El ingreso es gratuito para menores de hasta 12 años inclusive, las visitas escolares y personas con discapacidad son todos los días; los docentes deben presentar recibo de sueldo o comprobante que acredite condición. Los estudiantes, jubilados y pensionados también deben presentar comprobante que acredite condición..

En tanto, el valor de las entradas es de $300 de lunes a jueves; y de $450 viernes, sábados y domingos. Pueden adquirirse a través de la página web de la Feria Internacional del Libro o a en las boleterías.