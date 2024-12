Río Paraná: arranca la nueva temporada y creció el parque náutico

76951204.jpg

En Rosario hay 51 establecimientos que las guardan: 14 guarderías de kayaks, 18 guarderías náuticas y 19 clubes náuticos. La crisis golpeó a algunas familias que se desprendieron de sus lanchas o embarcaciones a remo en el invierno, pero el calor volvió a generar demanda y los lugares en las guarderías se volvieron a ocupar.

El impacto recesivo

"La pandemia hizo que mucha gente se llevara o vendiera las embarcaciones y se generaron varios lugares. Después se reactivó un poco y se estabilizó. Este año mucha gente vendió embarcaciones, y en el invierno empezaron a aparecer lugares en guarderías que antes no había", apuntó Federico Vantuyne, presidente de la Cámara Náutica de Rosario.

¿La explicación? La recesión que se vivió durante el año. "Hay mucha gente a la que no le aumentó demasiado el sueldo, o comerciantes que no tuvieron buenas ventas este año, y todo lo que fue obra social, cuotas de colegio y ese tipo de gastos subió muchísimo más de lo que fueron los ingresos", explicó.

Hoy en día, la guardería de una embarcación promedio de las que se utilizan dentro de esta zona del Paraná, puede estar rondando entre los 120.000 pesos y 200.000 pesos por mes, dependiendo de la guardería y los tamaños. Las de mayor porte perforan ese techo.

"No es algo caro, depende de lo que gane cada uno. La comparación es que una familia tipo que se va en un plan módico a la costa en el verano por 5 días, se termina gastando más de lo que vale mantener una embarcación todo el año. Creemos que mucha gente hace esa cuenta y por ahí no se va de vacaciones, pero prefiere mantener y hacer uso del río todo el año", ejemplificó.

Lo cierto es que, según Vantuyne, llegando la temporada de verano esos lugares vacíos que dejaron los que no pudieron mantener las embarcaciones, se volvieron a completar. "La cuestión es que no hay lugares nuevos de guarda. Se están empezando en expandir algunas guarderías hacia la periferia porque faltan lugares, viene creciendo el parque náutico, pero tampoco es que el sistema estaba tan abarrotado", subrayó.

Una lancha nueva, esta temporada cuesta entre 8.000 y 40.000 mil dólares. "No es uno de los mejores veranos porque la gente todavía no empezó realmente a ver el río, y la verdad es que no se venden muchas lanchas. Pero pienso que va a recuperarse todo esto y el río está trayendo agua", comentó en off un vendedor de vehículos acuáticos.

La temporada que abre

El clima aún no ha acompañado: no hizo tanto calor y la primera mitad de diciembre fue fresca para las temperaturas a las que está acostumbrada la ciudad. Pero se aproxima una temporada con buenas condiciones: la altura del río de este sábado en el puerto de Rosario era de unos 2,85 metros y el Instituto Nacional del Agua pronostica una crecida. El Paraná va a estar rondando entre 3 y 3,5 metros entre estos últimos días de diciembre y principios de enero. Esto se debe a precipitaciones que se dieron en la zona de Brasil, donde están los principales afluentes de la Cuenca del Plata.

Esta circunstancia le devolverá vida a muchos sitios que otros años quedaron vedados por la bajante. "Esto es importante porque venimos de varios años con fluctuaciones, sobre todo a la baja, que hacían que ciertos lugares fueran inaccesibles y complicaban el acceso a algunos paradores. Esperamos que la gente pueda disfrutar el río, con los taxis lanchas saliendo de zona norte y La Fluvial para la gente que no posee una embarcación, y les permita disfrutar de la isla", afirmó Vantuyne.

El prefecto Gustavo Gallas, jefe del Contrase (Control de Tráfico y Seguridad) que lleva el monitoreo de la actividad en el puerto de Rosario, explicó que esta crecida pronunciada y espontánea trae aparejadas condiciones a tener en cuenta para la navegación náutica deportiva, ya que la corriente del río va a empezar a generar seguramente camalotes, raíces y raigones.

"Se recomienda navegar con precaución, evitar hacerlo en lugares muy próximos a la costa y también en horario nocturno, ya que estos elementos que pueden aflorar en la superficie son visibles de día, pero no de noche. Otra cuestión no menor para tener cuidado es que, al crecer, el río produce efectos de sedimentación, y cuando baja aparecen bancos de arena donde no había", apuntó.

En cuanto a las recomendaciones de seguridad ante la importante cantidad de embarcaciones del parque náutico rosarino que estarán en el río, recordó siempre salir con los elementos de seguridad que exige Prefectura Naval Argentina, el carné habilitante y la documentación registral de la embarcación. "Es importante chequear el pronóstico el día en que se va a salir, porque puede pasar que una tormenta se arme en pocos minutos y aparezcan condiciones hidrometeorológicas adversas de forma repentina", remarcó.

En la misma línea, el Consejo Consultivo del Río creó hace algunos días una circular sobre los cuidados en la navegación, a modo de campaña de concientización en virtud de la llegada del verano. "Sin dudas Rosario hoy es una ciudad de cara al río. Sabemos que en el verano mucha más gente se apropia del Paraná, y es algo muy bueno y que apoyamos desde la Municipalidad, pero también conlleva una responsabilidad para uno mismo y para con los demás. Apelamos a un uso responsable de las embarcaciones y el río, no sólo de los rosarinos, sino también de los visitantes, que cada año son más", declaró Andi Nisnevich, integrante del organismo.

Cambio en los carnés

"Llevamos a cabo una importante modernización del régimen de navegación deportiva. Descentralizamos el otorgamiento de carnés permitiendo que también los puedan otorgar federaciones náuticas y estiramos la vigencia de los permisos a 10 años", comunicó en la red social X el ministro nacional de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Fue el último 28 de noviembre. Aún no se implementó y tampoco tiene fecha.

Desde la Cámara Náutica de Rosario revelaron que la renovación de los carnés se venía haciendo con algún tipo de dificultad a través de una página web, pero no así las transferencias de embarcación. En ese sentido, señalaron que los trámites de las embarcaciones REY, que son de jurisdicción nacional, venían en algunos casos con demoras de dos años.

Respecto a que otras instituciones puedan otorgar el carné, lo consideraron un avance. Hoy en día hay un régimen mixto: se toma el curso en una academia y el examen lo toma personal de Prefectura. "Creo que está muy bien si se amplifica, porque acortará plazos a la gente que tiene que sacar turnos y por ahí se genera algún tipo de cuello de botella cuando llega la temporada de verano, y hay que renovar las licencias o sacar los permisos", manifestó el presidente.

En tanto, valoró que la vigencia de los carnés pase de 5 a 10 años: "También es beneficioso, porque en definitiva lo único que tenés que hacer, aparte del trámite que te cobran cuando lo vas a renovar, es llevar un certificado de que estás apto psicofísicamente para la navegación. Creo que debería ser como las licencias de conducir autos, y se vaya acortando la vigencia cuando el que lo pide tiene una edad ya avanzada".

