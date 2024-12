Tragedia en el río Paraná: choque entre lanchas dejó un muerto y ocho heridos

El incidente fue reportado a Emergencias Náuticas a través del 106, lo que movilizó a efectivos de Prefectura Naval Argentina, así como a personal médico del Sies 107.

El conductor se entregó

Horas después del choque, en la madrugada de este domingo, un hombre identificado como P. B. se presentó en la sede de la Prefectura Naval en el Puerto de Santa Fe, acompañado de su abogado, y admitió su participación en el incidente. De inmediato, las autoridades informaron al juzgado federal en turno, que ordenó su aprehensión preventiva.

Por disposición del fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, se le practicaron pruebas de alcoholemia y narcolemia al conductor. También se dispuso el secuestro de la embarcación involucrada para someterla a peritajes criminalísticos.

Las autoridades trabajan para determinar las causas del siniestro y las responsabilidades penales del conductor, mientras los familiares y amigos de la víctima fatal exigen justicia. El caso, que ha conmocionado a la comunidad, pone nuevamente en el centro del debate la necesidad de reforzar los controles en las aguas del río Paraná.

"Nos dejaron solos en el agua"

El testimonio de una sobreviviente de la "Anita", la lancha embestida, revela el caos vivido en el momento del impacto. "Estábamos regresando al Náutico Sur cuando vimos que venían directo hacia nosotros. Mi novio estaba en la punta haciendo señas con una linterna, pero la otra lancha no tenía luces y venía muy rápido, llena de gente", relató la joven.

"Lo único que escuchamos fue '¡Ese chico, no nos ve..., no nos ve!'. No pudimos esquivarlos. La punta de su lancha pasó por encima de la nuestra, nos agachamos, pero golpearon en el medio. Algunos de ellos cayeron al agua también, pero no se detuvieron. Nos dejaron solos".

La desesperación se mezcló con la necesidad de actuar rápido. "Nuestra lancha estaba dañada, pero pudimos movernos un poco hasta el Náutico para pedir una ambulancia. Era eso o quedarnos a la deriva".

Adrián Taborda, un amigo cercano del grupo, perdió la vida en el acto. "Era una persona increíble… Estamos devastados. La bronca es enorme, no solo por lo que pasó, sino porque quien nos chocó se dio a la fuga y nunca trató de ayudarnos", expresó la sobreviviente.