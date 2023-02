Remiseros en llamas por las multas labradas sobre el carril exclusivo

Con la implementación del nuevo sistema de fotomultas, la Cámara de Remiseros de Rosario puso en cuestión las actas labradas por detenerse sobre el carril exclusivo para el ascenso y descenso de pasajeros. Si bien, como todo servicio público los remises utilizan esas trazas para su circulación, la letra de la norma señala que, así como los taxis, no pueden detenerse en ese sector, sino que deben dirigirse a las calles transversales. Sin embargo, su titular, Alfredo Gordo, no solo cuestionó las multas, sino que además argumentó que, "por tratarse de un servicio diferencial, el remís debe poder detenerse, buscar el pasajero y retirarse" y agregó: "Hay un decreto firmado por (el ex intendente Miguel) Lifschitz que nos habilita a detenernos 10 minutos en lugares prohibidos, pero que no se cumple".