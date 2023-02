Reclamo por seguridad: convocan a una manifestación con velas frente a Gobernación

>> Leer más: Homicidios y manifestaciones por seguridad, una encerrona para los poderes públicos

En declaraciones al programa “Todos en La 8”, el activista por la seguridad agregó que “Rosario tuvo movilizaciones masivas por seguridad. Y la situación de violencia sigue de mal en peor. El último caso que generó una movilización grande fue el de Joaquín Pérez (asesinado en un intento de robo en octubre de 2021). En ese momento creíamos que ese crimen y la posterior movilización iban a ser un quiebre en la sociedad y no fue así”.

Lowden consideró: “Como sociedad no podemos bajar los brazos. No tenemos que lograr que nos ganen porque estamos hartos o por el cansancio. Hay un montón de promesas incumplidas. Hay numerosos casos que no se siguen en la Justicia. Rosario es la ciudad de los crímenes perfectos. Hay crímenes donde la Justicia no llega nunca a dar con quienes asesinan a nuestros seres queridos”.

“El gobernador pidió la prórroga de la ley de emergencia. Nosotros no estamos de acuerdo porque todo el presupuesto de esta gestión en seguridad no lo vemos en la calle. En los barrios no hay mejoras. Y los números están cada vez. Todo esto que planteamos hace tiempo hoy lo vamos a exigir nuevamente. Ojalá nos acompañe gente de gobernación y de la oposición. Queremos que estén todos. Hay que unirse y lograr acuerdos. Les pedimos a los políticos que se dejen de tirar con los muertos. hay que tomar decisiones políticas”, agregó.

El referente de Familiares y Víctimas de la Inseguridad añadió que ese colectivo está juntando firmas para construir un memorial. "Logramos que el 3 de mayo sea el día del familiar de la víctima de la inseguridad y queremos inaugurar el 3 de mayo un monumento para nuestros familiares y de las víctimas inocentes. Hay que tener empatía, acompañar y no esperar que a uno le pase”, finalizó.