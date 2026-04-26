La automatización redefine el rol de la farmacia y mejora la seguridad del paciente

La automatización redefine el rol de la farmacia y mejora la seguridad del paciente

La Capital | Salud | farmacia

La integración de sistemas de automatización inteligente permite elevar los estándares de control y trazabilidad en la entrega de fármacos. Cómo la tecnología de vanguardia optimiza la dinámica asistencial para priorizar el asesoramiento profesional y la calidad en la atención al paciente.

26 de abril 2026 · 07:53hs

En el marco de la medicina contemporánea, la farmacia asistencial ha dejado de ser un eslabón puramente logístico para consolidarse como un centro de servicios críticos para la seguridad del paciente. La necesidad de una trazabilidad absoluta exigen que el proceso de almacenamiento y entrega de medicamentos se realice bajo condiciones de rigor extremo. En este escenario, la ciencia aplicada a la salud propone soluciones basadas en la ingeniería de alta precisión, donde la automatización se convierte en el soporte fundamental para garantizar que cada unidad sea gestionada con exactitud y eficiencia.

Automatización y gestión de alta densidad

La implementación de sistemas inteligentes en el ámbito farmacéutico no responde a una tendencia estética, sino a una evolución en los protocolos de seguridad sanitaria. La capacidad de organizar miles de unidades en espacios de alta densidad y localizarlas de manera instantánea permite un flujo de trabajo dinámico que impacta directamente en la calidad del servicio. Esta transformación tecnológica asegura que la disponibilidad de los insumos médicos esté monitoreada en tiempo real, permitiendo que la atención sanitaria alcance niveles de optimización propios de los centros de salud más avanzados a nivel internacional.

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El núcleo de esta evolución tecnológica reside en sistemas de almacenamiento diseñados bajo estándares de ingeniería alemana. Estos dispositivos funcionan mediante un software de gestión integral que identifica cada envase desde su ingreso al sistema, asignándole una ubicación estratégica basada en criterios de rotación, tamaño y vigencia. Esta lógica de almacenamiento permite aprovechar al máximo la infraestructura física, manteniendo un orden milimétrico que es supervisado de forma constante por sensores y escáneres de alta resolución.

Beneficios en la seguridad y la trazabilidad farmacológica

Marina Salut, farmacéutica titular de GO Farma, explica los alcances técnicos de esta innovación dentro de la práctica diaria. “En nuestra institución hemos incorporado el robot BD Rowa Vmax, una plataforma de tecnología de última generación que ya se utiliza en más de 50 países. Se trata de un sistema inteligente de alta precisión cuya función es almacenar, localizar y dispensar medicamentos de forma totalmente automática, operando con una velocidad y exactitud superiores a los métodos de gestión convencionales”, destaca la profesional.

Según detalla Salut, la configuración de este sistema permite la dispensación simultánea de múltiples productos. Mientras el equipo profesional interactúa con el paciente, el mecanismo interno procesa la solicitud, identifica el código de barras de la unidad requerida y la entrega en el punto de salida en cuestión de segundos. Esta eficiencia es posible gracias a una ingeniería de pinzas y rieles que se desplazan de manera silenciosa y precisa, asegurando que la logística interna sea fluida y constante.

Para el ciudadano que requiere un tratamiento, el impacto de estas innovaciones se traduce en una experiencia de atención superior, fundamentada en la seguridad y la agilidad. La precisión robótica garantiza que el producto entregado coincida exactamente con la prescripción procesada, estableciendo una cadena de custodia digital sobre cada fármaco.

El rol profesional y la atención personalizada

La profesional advierte que la implementación de estas herramientas tiene consecuencias directas en el bienestar de la comunidad. “La presencia de este sistema inteligente en GO Farma se traduce para el paciente en una mayor seguridad en cada entrega y en una disponibilidad inmediata de los productos. El sistema realiza un control riguroso de los vencimientos, garantizando que el stock disponible cumpla siempre con las condiciones óptimas de vigencia”, explica Salut.

Al automatizar la carga de los productos, el sistema verifica la caducidad de cada envase. En el momento de la solicitud, el software prioriza de forma automática la salida de las unidades con fecha de vencimiento más próxima, bloqueando preventivamente cualquier producto que no cumpla con los estándares de seguridad. Esto eleva la farmacovigilancia a un nivel de monitoreo activo, permitiendo que la trazabilidad sea completa y que el paciente reciba su medicación con la tranquilidad de un respaldo tecnológico de jerarquía.

Más allá de la sofisticación técnica, el cambio más significativo que introduce la automatización se da en la recuperación del tiempo para la consulta humana. Históricamente, la labor farmacéutica ha estado fragmentada por tareas operativas como la búsqueda física de medicamentos, la realización de inventarios manuales y el control visual de stock.

Respaldo institucional y tecnología aplicada a la salud

Al delegar estas funciones mecánicas en la tecnología, el profesional farmacéutico puede reenfocar su labor hacia su esencia asistencial. “Para el equipo profesional, la automatización libera horas de trabajo que antes se destinaban a la gestión logística del stock. Esto nos permite concentrar toda nuestra atención en el consejo farmacéutico y la atención personalizada”, señala la farmacéutica titular.

Este tiempo recuperado permite que el profesional esté permanentemente frente al paciente, pudiendo profundizar en el asesoramiento sanitario. Bajo este enfoque, la tecnología no actúa como un reemplazo, sino como un facilitador que elimina las interrupciones logísticas, permitiendo que el vínculo entre el profesional y el usuario se fortalezca.

La puesta en marcha de un sistema de estas características requiere de un soporte institucional sólido, que entienda la innovación como una inversión en la seguridad del paciente a largo plazo. La complejidad de esta infraestructura demanda una integración fluida entre la logística de vanguardia, el software médico y la capacitación constante de los equipos profesionales.

En este contexto, la profesional destaca que esta mejora es parte de una propuesta integral para la salud. “Con esta incorporación en GO Farma, nos consolidamos como una de las propuestas más completas, uniendo tecnología de dispensación de primer nivel con atención profesional continua y laboratorio magistral propio. La excelencia de Grupo Oroño es la garantía institucional que respalda este avance técnico. Al poner la vanguardia tecnológica al servicio de la seguridad farmacológica, aseguramos que el cuidado de la salud sea un proceso preciso, humano y confiable”, concluye Marina Salut.

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