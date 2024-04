Quién es la periodista que se coronó Miss Universo Santa Fe y competirá por el título nacional

"Aunque me esté costando disfrutar del todo este pedacito hermoso de mi vida, soy más consciente que nunca que las plataformas nacionales e internacionales son un espacio gigante para generar un impacto social positivo. Lo vivo en carne propia sabiendo que desde tu lugar podés ayudar a muchísimas personas a tener una vida mejor. Nadie me lo tiene que contar, solo mi gran y valiente compañero me lo mostró cuando se animó a hablar frente a una cámara convirtiéndose en un faro de luz para todas aquellas personas que pasaron lo mismo", afirma la ahora Miss Universo Santa Fe en su posteo, en relación a la denuncia pública por abusos sexuales intrafamiliares que realizó su novio, Juan Pedro Aleart, la semana pasada en el programa de 12 a 14, de Canal 3.