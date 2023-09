Quemas en las islas: la mayoría de los acusados quedó fuera de la investigación penal

Sin embargo, y a más de tres años de iniciada la causa, el juez decidió dictar la falta de mérito (considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho o la responsabilidad sin perjuicio de que la investigación continúe o pueda volver a convocarlos) para la mayoría de las personas que habían sido indagadas.

Los beneficiados son: Hebe C., Vicente C., José R., María R., Andrés R.; Mateo R., Agustina R., José G., Rut M., Adolfo M., Nica M., Alejandro A., Enzo M., Vanesa C., Diego C., Diego R., Antonio M., Olga V., Héctor S., Iván J., Hipólito M., José M., Mario D., Miguel D., Laura B., Rufino B. y Alicia L.

En tanto, dio por extinguida la acción penal por fallecimiento y sobreseyó a Ernesto R. y Nélida M. También se dictó el sobreseimiento de Andrés A., Enzo V., Esteban M., Raúl M. y R., Julián L. y José V.

En la automática reacción en el Palacio de los Leones, quien tomó la posta fue el secretario de Gobierno, Gustavo Zignago. “Es la primera causa que iniciamos en 2020. Luego se presentaron varias denuncias, que tiene el juez de Victoria, pero que Alonso jamás quiso acumular”, recordó.

El #Ecocidio continua!Agraviante sentencia en la causa del fuego en las islas Un Juez más aflijido por el sufrimiento de los ACUSADOS q x los daños a los ROSARINOS y la VIDA DE LOS HUMEDALES.

Una vergüenza q atenta contra la vida de todos/as

— Gustavo Zignago (@gustavozignago) September 14, 2023

El juez se desentendió de la problemática

Al repasar la sentencia, Zignago no ahorró críticas. “Queda claro que puso _el juez_ mucho esfuerzo en desentenderse de la problemática, trabajó en ese sentido. Hizo mucho hincapié en el derecho clásico, exacerbando el garantismo procesal, y puso énfasis en principios abstractos. Nunca se permitió dudar de los informes técnicos. Además hizo foco en el cambio climático como causa de los incendios, a pesar de que los informes dicen que no fue el origen del fuego”.

Tras confirmar que la Municipalidad “prepara la apelación” al fallo, Zignago agudizó sus críticas al juez. “Nos sentimos agraviados, nunca puso en juego la necesidad de resolver un tema que tiene que ver con la calidad de vida de los ciudadanos rosarinos y entrerrianos, y tampoco tuvo actividad tendiente a ser parte de la resolución de la problemática”.

Más aún, Zignago puso en duda el compromiso del funcionario judicial en un tema central, como el medio ambiente. “El activismo judicial está siempre presente en temas como el interés de las infancias o las cuestiones de genero, pero, en este caso no se le dio valor al humedal más grande del planeta. El juez se puso como espectador de la situación y se desentendió de su gravedad”.

El secretario de Gobierno de Rosario incluso se permitió darle otra lectura al fallo, ya que en el marco de la causa faltaría resolver la situación de personas que aún no fueron indagadas. “Cabe preguntarnos por qué tanta celeridad para resolver la situación de algunos y no la de otros”, dejó picando.

“Se evidencia claramente que no llevó adelante política judicial para atender la trascendencia y magnitud que tiene semejante ecocidio”, reafirmó Zignago sobre el el rol de juez a cargo un expediente clave, y que puede marcar algunas pautas para repensar el abordaje judicial de la problemática ambiental.