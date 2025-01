Qué servicios encabezan las quejas de usuarios rosarinos en la Oficina del Consumidor

oficina.jpg

Ejemplos de reclamos

"Recibimos quejas por problemas con las tarjetas de crédito con el desconocimiento de compras y el cobro de seguros que no contrató el consumidor", enumeró la titular de la Oficina, Solange Bobbett, y detalló que "también hay muchos planteos contra administradores por falta de transparencia en las expensas, no convocar a asambleas, no discriminar los gastos en expensas extraordinarias y no presentar la rendición de cuentas. Luego le siguen consultas por contratos y alquileres".

También del área comercial se incrementaron las quejas sobre turismo, por cambios en las condiciones o incumplimientos de los servicios adquiridos. También por fallas en productos adquiridos por internet y en telecomunicaciones la falta de baja de servicio cuando el usuario ya la había solicitado o problemas de facturación por periodos que ya estaban pagos.

En lo que hace a servicios públicos, se recepcionaron quejas de usuarios de la EPE que estaban dentro del margen del consumo que amerita recibir un subsidio pero los colocaron en segmentos por fuera de este alcance.

"Se han detectado problemas con las escrituras desactualizadas y registralmente le aparecían dos inmuebles cuando no se habían escriturado o vendido. En el cruce de datos, aparecían otros integrantes que no obedecen a la realidad actualizada de quien reclama", graficó. Y finalmente, algunos solicitaron asesoramiento para la emisión de un plan de pagos de la TGI.

"Sabemos lo importante que es para los vecinos poder resolver sus inquietudes durante todo el año. Y dado que se viene incrementando la cantidad de consultas recibidas, decidimos continuar normalmente nuestra atención durante todo el verano, ya que nuestro compromiso es brindar un servicio de calidad y cercano a todos los rosarinos".

Descentralizar a los barrios

Según indicó la funcionaria, para este 2025 se buscará profundizar lazos con mas vecinales a través del programa “La Oficina al Barrio”, que ofrece una variedad de herramientas para reclamar y hacer consultas por los derechos de los usuarios y consumidores e informar sobre cómo protegerlos y defenderlos.

“La intención del encuentro es fortalecer el programa de la Oficina al Barrio y de esa manera llegar a muchas más instituciones de las que se pudo llegar el año pasado”, se señaló. Durante todo el 2024 se visitaron 34 instituciones de la ciudad y se generaron 225 expedientes.

Las charlas tienen la prioridad de generar prevención en los ciudadanos y que no sean víctimas de ningún tipo de estafas”

Otro de los ejes que incluye el programa y sus respectivas charlas informativas tiene que ver con el área alquileres, administraciones de consorcio y acceso a la vivienda. Allí se dan herramientas a los inquilinos para que sepan cómo hacer valer sus derechos.

Alerta por la duplicación de consumos en la tarjeta

La Defensoría del Pueblo de la provincia emitió un comunicado ante repetidas consultas de usuarios de tarjetas de crédito que denunciaron duplicación de consumos.

Desde el organismo se recomendó revisar los consumos mensuales en el resumen de las tarjetas antes de abonar, principalmente los vinculados a consumos en cuotas, y en caso de notar la duplicación de los mismos hacer el desconocimiento.

En primera instancia, se recomienda a los usuarios de tarjetas revisar detalladamente los consumos del mes en el resumen de cuenta, y si se detectan consumos que se encuentran duplicados llamar al 0-800 de la tarjeta para realizar su desconocimiento. Este desconocimiento también se puede realizar a través del banco emisor de la tarjeta, si pertenece a una entidad bancaria, o a través de las plataformas digitales de la tarjeta de crédito.

En caso de haber tenido que realizar desconocimientos de consumo sobre el resumen, el usuario deberá tener en cuenta que a la hora de pagar la tarjeta deberá descontar del total a pagar indicado por la tarjeta los consumos desconocidos para obtener el monto final a pagar del mes. En los casos en que el plástico esté adherido a débito automático, el desconocimiento deberá hacerse antes de la fecha establecida para el débito automático.

Más allá de este instructivo, la Defensoría recordó a los damnificados que pueden tomar contacto en cualquiera de sus oficinas de atención consultando la página web: www.defensoriasantafe.gob.ar/delegaciones