Chocó tan borracho que el alcoholímetro no pudo registrar cuánto había tomado

El siniestro se produjo en bulevar 27 de Febrero y Pedro Lino Funes. El conductor no pudo hacer el control de narcolemia. Podrían caberle fuertes sanciones,

Un conductor que manejaba totalmente borracho embistió a otro automovilista este jueves en la intersección de bulevar 27 de Febrero y Pedro Lino Funes . Tal era el grado de intoxicación que el alcohólimetro, que marca hasta 3 gramos de alcohol en sangre, no pudo lograr registro alguno .

Cuando los inspectores de Control le realizaron el test de alcoholemia, el nivel de alcohol en sangre era tan alto que el aparato no logró registrarlo. Desde la Municipalidad indicaron a La Capital que el alcoholímetro registra entre 0 y 3 gramos de alcohol en sangre y que si la marca es superior directamente no lo marca en la pantalla .

choco alcoholizado02.jpg

En cuanto al examen de narcolemia se explicó que "el joven no tuvo la coordinación corporal suficiente como para hacer el rastreo de saliva. Eso se tomará como una negativa al control y se lo considerará como positivo".

En cuanto a las sanciones que podrían caberle al conductor explicaron que serían "una económica y otra sobre la posibilidad de seguir conduciendo. Tal vez se le retenga el carné por varios meses o se le retire definitivamente, de acuerdo a lo que decida el juez de Faltas".

choco alcoholizado03.jpg

En tanto, el conductor del Renault sufrió algunos golpes leves pero no pudo ir a trabajar. "Estaba muy borracho este muchacho. Yo venía por 27 de Febrero y no lo vi venir. Gracias a Dios estoy bien. Pero a él el examen de alcoholemia no le marcó nada porque estaba pasado", dijo el joven en declaraciones a la prensa.