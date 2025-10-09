Baigorria propone nuevas herramientas para capacitar y generar empleo joven

El programa municipal ofrece cursos prácticos y acompañamiento social para el acceso al empleo, desarrollo de oficios y emprendimientos diversos

El municipio de Granadero Baigorria reafirma su apuesta por la capacitación juvenil mediante el programa Nueva Oportunidad, una iniciativa que ofrece herramientas concretas para la inserción laboral de jóvenes de la ciudad. El plan articula cursos prácticos, espacios de formación comunitaria y vínculos con el sector productivo local para facilitar la transición hacia empleos dignos.

El intendente Adrián Maglia encabezó el último encuentro del programa en Estación Esperanza, acompañado por referentes municipales y los formadores que dictan los cursos. “Fue un emotivo acto, acompañado por referentes del municipio y formadores”, señaló Maglia tras la jornada, y añadió: “El valor de estos espacios de aprendizaje es muy importante, son verdaderos motores de transformación social y laboral en la ciudad”.

Nueva Oportunidad despliega en la actualidad una oferta variada: albañilería, fabricación de pastas, manicura, producción textil, formación de maestro pizzero, barbería y elaboración de productos panificados de río . Las capacitaciones se desarrollan en puntos estratégicos para maximizar el alcance territorial: el Centro Cultural Néstor Kirchner, el Barrio San Miguel —donde funciona la precoperativa “Juntos somos más”, integrada por jóvenes con distintas discapacidades— y el Barrio Centro, a través del área de Género.

Cada sede fue pensada para acercar oportunidades reales a sectores diversos de la comunidad ; las clases combinan formación técnica, taller práctico y orientación para la búsqueda de empleo . El diseño de los cursos prioriza la empleabilidad inmediata y la posibilidad de microemprendimientos locales, con contenidos adaptados a la demanda del mercado regional.

Desde la gestión municipal se subraya el carácter inclusivo del programa: la capacitación no solo busca empleo, sino también promover autonomía, autoestima y participación ciudadana. El enfoque contempla acompañamiento social y tutorías para sostener la trayectoria formativa de quienes enfrentan mayores barreras de acceso.

La articulación con cooperativas, comercios y pymes locales forma parte de la estrategia para garantizar salidas laborales y trayectos de empleabilidad. En el caso del Barrio San Miguel, la precooperativa sirve además como espacio de práctica y primer mercado de prueba para productos elaborados por los participantes.

Prevenir la exclusión

La continuidad del programa responde a una política pública orientada a prevenir la exclusión juvenil y a generar herramientas concretas para el desarrollo personal y profesional de las nuevas generaciones. El municipio garantiza seguimiento, evaluación y ajustes periódicos para mejorar contenidos y modalidades según resultados y demandas.

“Trabajamos para que nuestros jóvenes tengan una nueva oportunidad”, concluyó Maglia, al recalcar que la formación técnica y el acompañamiento social son pilares para construir trayectorias laborales sostenibles en Baigorria.

