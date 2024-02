Prometen regularizar en breve la entrega de insumos para la emisión de licencias de conducir

La Capital dio cuenta ayer de las dificultades ocasionadas por la falta de materiales para confeccionar las licencias , que hacen que muchos automovilistas no puedan completar el trámite en las oficinas de los centros de distrito. Una vez, abonado el trámite, presentada la documentación requerida y aprobado el examen psicofísico, obtienen un certificado de haber realizado la gestión pero que no resulta válido para circular por la ciudad.

Nación no envía insumos y hay atrasos en la entrega de licencias de conducir en Rosario

El problema no es exclusivo de la ciudad de Rosario. Desde que se unificaron las licencias en todo el país, la entrega de kits para confeccionar los carnés la realiza el gobierno nacional a través de la ANSV. La llegada de estos insumos a cuentagotas no sólo se registró en Rosario, sino en la ciudad y la provincia de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, donde se pusieron en marcha distintas estrategias para no afectar a quienes demandan la licencia.