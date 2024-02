Nación no está enviando insumos y hay atrasos en la entrega de licencias de conducir en Rosario

Quienes por estos días concurrieron a los centros municipales de distrito a renovar o sacar por primera vez su carné de conducir se encontraron con una ingrata sorpresa: por falta se insumos no se les entregó la nueva licencia, sino un certificado de haber realizado el trámite que no los habilita a circular por la ciudad.

"Nos dijeron que no nos podían dar la licencia porque no tenían insumos para confeccionarla", se quejó Roxana, una abogada de 54 años, que ese día intentó renovar el permiso para conducir en el centro municipal de distrito norte. La mujer había sacado turno con varias semanas de anticipación, pagado los 15 mil pesos de sellado que exige el trámite y aprobado el examen psicofísico, pero no pudo completar la gestión.

falta de insumos.jpg

Según contó a La Capital, apenas le dieron un certificado de haber hecho la renovación y le explicaron que le mandarían un correo "el día que tengan carnés" para que vuelva a las oficinas del distrito, entregue la documentación y pueda llevarse la licencia. "Había unas diez personas en ese momento y todas se llevaban la misma respuesta", comentó la profesional.

La misma experiencia vivió Juan, un empleado de 43 años, que este martes se acercó a las oficinas de Villa Hortensia para renovar el carné de conducir. Cumplió con todos los requisitos y obtuvo una constancia que indica que el carné no pudo emitirse "por falta del insumo correspondiente, provisto por la Agencia Nacional de Seguridad Vial". El escrito afirma, por las dudas, "que la constancia no habilita a conducir".

Un insumo irremplazable

El director de Transito del municipio, Gustavo Adda, explicó que desde 2015, cuando se unificó la emisión de las licencias de conducir, Nación se comprometió a entregar los insumos a todas las jurisdicciones del país. El kit para confeccionar los carnés contiene las tarjetas, el laminado y la tinta que llevan las impresoras. Todos estos elementos únicos que son los que le dan validez y certificación legal al carnet.

"Los kits están numerados y enlazados, por lo que no se puede llevar insumos desde un lugar hacia otro. Los insumos que se reciben en un centro de distrito, son para que se utilicen allí y solo allí por disposición nacional", indicó y aseguró que "habitualmente los insumos que se envían son acotados".

El jueves de la semana pasada, se realizó una audiencia virtual con las nuevas autoridades de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. En el encuentro, los funcionarios se comprometieron a enviar los insumos para confeccionar las licencias que se recibieron el viernes pasado. "Esto permitió ponernos al día, el sábado emitimos unas 57 licencias que estaban pendientes de la semana", explicó y apuntó que mientras se esperan nuevos envíos, se trabaja para reprogramar los turnos "tratando de que nadie quede con la licencia vencida".

En Rosario, se tramitan entre 80 y 120 licencias de conducir por día en cada una de las oficinas de los centros de distrito. En tanto, en la Dirección de Tránsito, a donde concurren entre otros los conductores profesionales, se gestionan entre 150 y 180 carnés diarios.

Adda destacó que "en la ciudad no se puede circular con la licencia vencida" y confió que no es la primera vez que el cambio de autoridades nacionales complica la entrega de insumos. Aún así, se mostró optimista de que la provisión se pueda normalizar "en los próximos días".

No solo en Rosario

El problema no es exclusivo de la ciudad de Rosario. En diciembre pasado, la falta de carnés de conducir también alteró los ánimos de quienes tuvieron que renovar, reimprimir o sacar por primera vez el registro habilitante en la ciudad de Buenos Aires.

A falta de plástico, los conductores recibieron, en su lugar, un comprobante y la promesa de recibir el carnet en días posteriores.

En esa oportunidad desde el gobierno porteño explicaron que la falta de insumos para confeccionar las licencias se originaba en en dificultades del ente proveedor, en este caso, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV).

Desde el organismo nacional explicaron que se trataba de “un faltante de insumos por una complicación en el proceso de compra” y aseguraron que el problema se solucionaría "en cuestión de días", tal como reprodujeron los diarios porteños.

No fue la única jurisdicción afectada por la falta de insumos para emitir los carnés. A principios de enero, la provincia de Buenos Aires decidió autorizar a circular a los conductores con un certificado de trámite aprobado y con la licencia digital en la app Mi Argentina.

Sobre fines del primer mes del año, se resolvió prorrogar la medida. El ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio, escribió en X: "La provincia de Buenos Aires prorroga nuevamente el uso de licencia de conducir digital con certificado de emisión en trámite. Esto se debe a que el gobierno de Javier Milei no entrega los insumos necesarios para emitir la licencia nacional de conducir" y a la vez, pidió "que designen prontamente autoridades y se termine con esta inacción que perjudica a todos los bonaerenses".

En la ciudad de Córdoba, el municipio anunció este lunes que desde este martes 27 de febrero comenzará a emitir exclusivamente licencias de conducir en formato digital.

Según el secretario de Movilidad Urbana, Gabriel Bermúdez, la decisión responde “al incumplimiento del Gobierno Nacional en el envío de insumos para la impresión de licencias de conducir, y ante la falta de previsión en el corto plazo”, según indicó el diario La Voz.

A su vez, se decidió prorrogar el vencimiento hasta el 31 de marzo para las licencias que vencen entre el 1° de diciembre de 2023 y el 29 de febrero de 2024.

Ambas medidas, explicaron desde la intendencia cordobesa, buscan no sólo solucionar el problema de los vecinos en uno de los trámites más demandados a la administración municipal, sino también proporcionarles un respaldo ante cualquier eventualidad que pudieran tener en la calle.