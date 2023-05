Primero cedió un techo y ahora se inundó: en la Técnica 471 "llueve más adentro que afuera"

El establecimiento educativo está ubicado en Junín y Echeverría, al lado de la sede local del Ministerio de Educación. Hoy no dictó clases. Desde Amsafé Rosario reclaman soluciones urgentes.

Las imágenes de la lluvia ingresando "a mares" a la zona de talleres de la escuela técnica 471 "Rodolfo Rivarola", ubicada en Junín y Echeverría, justo al lado de la sede local del Ministerio de Educación, fueron más que elocuentes. La tormenta que se registra por estas horas en la ciudad sigue provocando estragos y este establecimiento educativo no fue la excepción. Hoy no hubo clases. Desde Amsafé Rosario aseguran que "llueve más adentro que afuera".