Presentan un amparo para que se restituyan los subsidios al transporte

"Hay que recordar el último Presupuesto Nacional no fue aprobado por el Congreso porque el gobierno nunca lo envió", detalló el ex concejal de Rosario, y amplió: "En campaña electoral el actual presidente (Javier Milei) le pidió al otro candidato que era ministro de Economía (Sergio Massa) que no envíe el Presupuesto porque lo quería elabora él si era presidente, nunca lo mandó y pidió la prórroga del anterior, donde está el Fondo Compensador".