Javkin y los intendentes del interior reclamaron por los subsidios al transporte

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpablojavkin%2Fstatus%2F1758250722976546872&partner=&hide_thread=false Rosario y otras 39 ciudades del interior del país acordamos una serie de medidas y acciones, ante la preocupante e inconsulta decisión del Gobierno Nacional de eliminar el Fondo Compensador del Transporte. pic.twitter.com/2WU0z4Oyz9 — Pablo Javkin (@pablojavkin) February 15, 2024

Además, Javkin explicó que “cada argentino, en cualquier lugar del país, cada vez que carga combustible paga el impuesto al combustible. Pero después eso no vuelve en los mismos término al interior, y queda todo concentrado en el Amba (Área Metropolitana de Buenos AIres). Eso tiene que cambiar, les pedimos a los legisladores del interior, que son la enorme mayoría de los legisladores de este Congreso, en este caso una propuesta muy directa: que se corte esta injusticia. Que ese impuesto a los combustibles repercuta en la ciudades del interior que tenemos transporte”.

Daniel Passerini, intendente de Córdoba, también se expresó respecto a las medidas a tomar luego del cónclave realizado: “Vamos a instar a los diputados y senadores nacionales para que trabajen en primer lugar exigiendo al gobierno nacional en el Congreso que cumpla la ley, que no puede eliminar un fondo compensado y no puede aplicar una partida que está en el presupuesto sin siquiera haber emitido una resolución. Hoy no hay ninguna resolución de la Secretaría de Transporte que inhabilite el envío de los fondos, pero los fondos no los están enviando”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpablojavkin%2Fstatus%2F1758250936110141870&partner=&hide_thread=false Hoy, cualquier vecino o vecina, cuando carga combustible paga un impuesto que recauda la Nación destinado al transporte, pero que luego se queda siempre en Capital y el área metropolitana. Queremos ser escuchados y que vuelva algo de lo que aporta todo el interior productivo. pic.twitter.com/82aEcCB0YU — Pablo Javkin (@pablojavkin) February 15, 2024

“En segundo lugar pedirles también a los diputados y senadores que apliquen una intervención a lo que es una ley, que es un fondo para el combustible, que no se coparticipa. Todos los argentinos pagamos un impuesto que no se coparticipa. Hoy ese fondo se aplica con otros destinos y nosotros necesitamos no crear más impuestos, pero que se distribuya. Quiero decirle a todos los argentinos que Capital Federal el transporte está subsidiado, al igual que el área metropolitana, con la plata nuestra. Y en nuestras ciudades no hay más subsidio”, continuó Passerini.

La Red Federal de Intendentes “ha nacido como organización horizontal. Este esquema tiene como objetivo único la búsqueda y realización de soluciones para los vecinos de nuestras ciudades. No tiene autoridades ni formalidad, al menos por ahora”, según reza su acta de conformación, al mismo tiempo que asegura “nos ocuparemos de resolver los temas de nuestras poblaciones. Este espacio se nutre de distintas fuerzas políticas, la prioridad son las ciudades que gobernamos, lejos de pertenencias partidarias que cada uno legítimamente sostiene en los ámbitos correspondientes”.

Además de Javkin y Passerini (intendentes de las dos ciudades más grandes del interior), participaron Maximiliano Frontera, Villa Mercedes ( San Luis); Damián Bernarte, San Francisco (Córdoba); Rosario Romero, Paraná ( Entre Ríos); Juan Manuel Llamosas, Rio Cuarto ( Córdoba ); Juan Pablo Poletti, Santa Fe ( Santa Fe); María Pasqualini, Neuquén (Neuquén); Rodrigo Buteler, Cipoletti ( Río Negro); Marcos Castro, Viedma (Río Negro); Othar Macharashvili, Comodoro Rivadavia, (Chubut); Walter Cortés, Bariloche (Río Negro); Raúl Jorge, San Salvador de Jujuy, (Jujuy); Norma Fuentes, Santiago del Estero, (Santiago del Estero); Jorge Jofré, Formosa (Formosa); y Leonardo Viotti, Rafaela, (Santa Fe); entre otros.

Finalizada la reunión, los mandatarios acordaron los siguientes puntos:

1. Exhortar a los Diputados y Senadores Nacionales de sus respectivas provincias a plantear un Proyecto de Ley que, en lo inmediato, exija al Gobierno Nacional el cumplimiento del Pacto Fiscal del año 2017, el cual incluye la distribución del Fondo Compensador del Transporte que unilateralmente el Poder Ejecutivo Nacional decidió quitar a todo el interior del País.

Asimismo, que el Proyecto de Ley también incorpore la distribución de los fondos que todos los argentinos aportamos de forma justa y equitativa para las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En paralelo se le solicitará a las Legislaturas Provinciales y Concejos Deliberantes que se manifiesten en idéntico sentido.

2. Promover ante los legisladores nacionales de cada una de las provincias un proyecto de ley que modifique la estructura actual de distribución de la recaudación del “Impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono”, de forma tal que el 28,58% originalmente destinado al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, se redistribuya de la siguiente manera: un 50% al SISVIAL y un 50% para las compensaciones de los sistemas de transporte público de pasajeros del interior del país, distribuidas en base a los colectivos habilitados en cada sistema.

3. Generar herramientas de cooperación y parámetros mínimos entre los municipios de la Red Federal de Intendentes, para la adecuación tarifaria, con el objeto de brindar certezas a nuestros vecinos, empresas concesionarias y demás integrantes de los sistemas de transporte público en nuestras ciudades.

4. Evaluar con seriedad los mecanismos necesario que orienten el destino del subsidio a la demanda en el transporte.

5. Solicitar con carácter de urgencia una audiencia al señor Ministro del Interior Guillermo Francos, para ponerlo en conocimiento de la gravedad de la situación que atravesamos las comunidades y municipios del interior de nuestra Argentina.

6. Analizar con urgencia la presentación de recursos formales administrativos y judiciales ante el incumplimiento de la ley de Presupuesto y la retención de los subsidios que se adeudan. Lo mismo ante la anunciada pero nunca publicada resolución de eliminación del aporte nacional anterior.