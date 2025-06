Presas por parir: un documental sonoro sobre mujeres criminalizadas por eventos obstétricos.

La serie pone en evidencia las múltiples violencias que atraviesan estas mujeres. El primer abordaje en estos casos, detalla, es el de la criminalización, que incluye una cadena de malas prácticas médicas, policiales y judiciales, violencia institucional y violación del secreto profesional por parte del personal de salud, de las fuerzas de seguridad y discriminación en el sistema carcelario. Un entramado de injusticias que se alimenta de mandatos y estereotipos sobre las mujeres y la maternidad.

Sin Justicia

En Argentina, no hay un registro que sistematice cuántas mujeres fueron condenadas por un aborto espontáneo o un parto que se desencadenó de forma inesperada. Las causas se caratulan bajo la figura de “homicidio” o “intento de homicidio”, omitiendo que se trata de un tema de salud.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) junto con el Centro Universitario San Martín (Cusam) elaboraron un informe a partir de publicaciones en medios de comunicación y de expedientes judiciales en 17 jurisdicciones de Argentina. Encontraron 1.532 causas iniciadas por aborto y 37 posibles casos de eventos obstétricos, ocultos bajo la figura de “homicidio” o “abandono de persona”, entre 2012 y 2020.

Giacosa destaca que "la mayoría de estas mujeres tienen menos de 30 años, muchas son madres de una o más criaturas y pertenecen a sectores sociales vulnerables. No tienen un trabajo remunerado, parten de un bajo nivel de instrucción formal y viven en condiciones muy precarias. La mayoría durante el proceso penal en su contra no accedió a una defensa particular, sino que fueron representadas por la defensa oficial, lo que también ha lentificado mucho más todo su proceso. Algunas de ellas, durante seis años, no pudieron concluir o acceder a un juicio justo".

El proyecto

En el podcast busca "poner de relieve no solo el entramado de malas prácticas que involucra al sistema médico, al sistema judicial, a la policía, a través de un conjunto de violencias ejercidas sobre estas mujeres", señala.

Además de las voces de las mujeres, la serie ofrece la de familiares y amigas que las acompañan, y la de profesionales de la abogacía, medicina, psiquiatría, forenses y referentes feministas, que analizan de un modo integral la experiencia de sufrir un evento obstétrico y ser criminalizadas.

El trabajo fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.

De la coordinación general del proyecto participaron Ingrid Beck, Paula Rodriguez y María Florencia Alcaraz. Las 17 comunicadoras que lo llevaron a cabo forman parte de la Red Federal de Periodistas y Comunicadoras Feministas de la Argentina está integrada por periodistas de las 24 jurisdicciones del país, trabaja desde 2018 de manera federal, situada, estratégica y articulada en la defensa y garantía de los derechos humanos, especialmente de mujeres, niñas y adolescentes.