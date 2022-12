Considerable aumento de enfermedades infecciosas por una bacteria en Rosario

Los números generaron preocupación. La escarlatina (provocada por estreptococo) había aumentado un 100% en relación al año anterior en la ciudad.

También se vio un incremento de infecciones por sepsis (un síndrome severo que afecta distintos órganos) y erisipela (una afección cutánea) que provocaron internaciones en niños y en adultos jóvenes.

Este viernes, cuatro menores se encontraban internados en cuidados críticos del Hospital Vilela con complicaciones por estreptococo del grupo A, una situación que no es para nada habitual.

Además se registraron cuadros graves en adultos mayores, internados tanto en el sector público como privado.

¿Qué es el estreptococo? El infectólogo Matías Lahitte, a cargo del área de Epidemiología, explicó que “se denomina de ese modo a un grupo de bacterias Gram-positivas que se pueden transportar en la garganta o la piel humana”.

El médico dijo que “son infecciones que se contagian con cierta facilidad por contacto cercano con una persona que porta la bacteria y que puede transmitirla a través de la tos, los estornudos o el contacto con una herida”.

El estreptococo del Grupo A (o estreptococo pyogenes) puede causar enfermedades leves (que son las más frecuentes) como amigdalitis, faringitis, impétigo, celulitis y escarlatina.

“Estas enfermedades se pueden tratar fácilmente con antibióticos, y la persona deja de transmitir el germen después de 24 horas de tratamiento”, indicó el médico. ¿Cuál es la clave para evitar complicaciones? El diagnóstico y tratamiento oportuno.

En ocasiones, ya sea porque el paciente demoró la consulta o porque tiene alguna otra enfermedad preexistente, “la infección por estreptococo puede generar un cuadro invasivo con consecuencias graves”, dijo el especialista.

La fascitis necrosante, el síndrome de shock tóxico estreptocócico y otras infecciones graves pueden dejar secuelas o provocar la muerte.

“Por eso necesitamos que todos los médicos en el sistema de salud estén especialmente atentos a aquellos cuadros que con el correr de los días no mejoran; cuando hay fiebre muy alta y/o reacciones cutáneas importantes, ya sea en niños como en adultos”, detalló.

“La población debe estar atenta porque los casos aumentaron. Eso no significa que estemos en una situación crítica pero sí que es importante hacer una consulta a tiempo con el médico que es quien va a determinar los pasos a seguir de acuerdo a la evaluación que haga del paciente”, añadió.

En guardia

“La cantidad de internados que tenemos por esta causa no es común. Hemos registrado casos severos de sepsis e infecciones profundas con complicaciones en la piel y las partes blandas. Estamos notificando los casos positivos al Sistema Nacional de Vigilancia y muy atentos ante la aparición de cuadros graves por estreptococo”, comentó a La Capital el coordinador de Epidemiología.

Lahitte señaló que a mitad de este año empezaron a llegar reportes de distintos países de Europa que daban cuenta de un aumento de infecciones por estreptococo. Los casos de escarlatina empezaron a subir en Rosario, en forma correlativa.

“Si uno analiza los gráficos de otras partes del mundo que están haciendo vigilancia, vemos que la suba en Rosario es comparable. Por eso consideramos muy relevante hacer este seguimiento desde Salud pública”, dijo.

El aumento de las virosis (Covid, influenza) que se está dando en la Argentina en estos momentos puede predisponer a que haya mayores infecciones bacterianas, como por ejemplo por estreptococo. “Un cuadro viral deja al organismo más sensible a infecciones por bacterias, especialmente en algunas personas. Por eso, si alguien tiene Covid o gripe y pasa una semana o diez días y la fiebre no baja o empeora el cuadro general, no hay que perder tiempo”, sostuvo el especialista.

En la mayoría de los casos el estreptococo no es grave. Según Lahitte, “se caracteriza por dolor de garganta y fiebre alta, pero que no se acompaña de síntomas respiratorios. La consulta oportuna permite que el médico haga una examen clínico y decida si es necesario corroborar si se trata o no de una infección por estreptococo. Si es positivo, se medicará al paciente con penicilina, que tiene una muy buena eficacia”.

Antecedentes

Durante 2022, comentó Lahitte, en Francia, Irlanda, Países Bajos, Suecia, Reino Unido e Irlanda del Norte reportaron un aumento de infecciones por estreptococo. “Durante la segunda mitad del año hubo más casos de enfermedad invasiva por estreptococos del grupo A y escarlatina, que afectan principalmente a niños menores de 10 años”, mencionó.

Por eso, desde hace más de un mes, Rosario intensificó en los servicios de salud y la Red de Laboratorios de Salud Pública la vigilancia sobre las enfermedades invasivas por esta bacteria.

“Se notificaron diez casos severos (5 niños y 5 adultos jóvenes). De los cuales ocho hicieron un shock séptico y bacteriemia a partir de foco pulmonar. Dos esos pacientes tuvieron infección necrosante de partes blandas y se produjeron dos fallecimientos”, informó el especialista, quien remarcó que es muy importante “la consulta de todo caso sintomático, llegar a un diagnóstico y que el paciente sea aislado y tratado en forma adecuada y oportuna”.

También instó a la población a cumplir con el esquema de vacunación contra el Covid y todas las vacunas del calendario nacional para minimizar las complicaciones por cuadros virales y eventuales infecciones por bacterias a partir de esas virosis.