Por el robo de cables y medidores, un centro de salud de la zona sur cerró sus puertas

Esta mañana, las autoridades del efector encontraron que no había energía eléctrica en el efector ubicado en Bolonia 4787 , en la zona sur de Rosario y advirtieron el faltante de cables de energías eléctrica y de medidores.

Por la falta de atención, varios pacientes del centro de salud protestaron por haber perdido sus turnos. Incluso los miembros del efector tuvieron que recurrir a unidades especiales de traslado para rescatar una gran cantidad de dosis de vacuna que podían llegar a perder la cadena de frío por la falta de electricidad. También trascendió que varios medicamentos se perdieron por la falta de energía.

Varios vecinos se reunieron en la puerta del centro de salud y comentaron que en los últimos tiempos están viendo en el barrio "caras nuevas", que no son de la zona, y admitieron que los robos son constantes.

Incluso recordaron que el pasado 24 de octubre el jardín de infantes "Alta en el Cielo", ubicado en la misma vereda que el efector de salud, fue objeto de un robo y vandalismo en sus instalaciones.

"Esto es en una institución pero si tuviéramos que contar lo que pasa en el barrio no terminaríamos más. No tienen códigos ni con las instituciones ni con los vecinos. Todos los días hay robos a adultos mayores, arrebatos de carteras. A veces hay patrullajes, pero sabemos que no hay plata para la nafta de los móviles. Que expongamos los problemas del barrio molesta pero es la única forma que tenemos de hacer visible este problema", dijo una vecina a Canal 3.