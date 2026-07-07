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Picada, sandwichitos y asado: los elegidos de los rosarinos para ver el Mundial

Los supermercados detectaron un repunte en la venta de alimentos y bebidas para reuniones durante los partidos de Argentina, siguiendo la tendencia de las juntadas en casas

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

7 de julio 2026 · 06:30hs
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Durante el Mundial

Durante el Mundial, cada vez que juega el equipo argentino aumenta la compra de productos vinculados a las juntadas en casas.

Mientras los bares y restaurantes coinciden en que el Mundial 2026 no logró impulsar el consumo gastronómico en Rosario, las reuniones para ver a la selección argentina sí dejaron un mayor movimiento en otro sector: los supermercados, donde las ventas suben hasta un 50% por partido.

Según referentes del rubro, cada vez que jugó el equipo dirigido por Lionel Scaloni aumentó la compra de productos vinculados a las juntadas en casas, como carnes para hacer asado, fiambres para picadas, sandwichitos preparados y bebidas como gaseosas, cerveza, aperitivos y vinos.

Sin embargo, el fenómeno no se reflejó con la misma intensidad en todos los comercios, y las fuentes consultadas tienen un análisis dispar. Mientras las grandes superficies registraron un incremento moderado, los almacenes de barrio aseguran que las ventas prácticamente no cambiaron respecto de un día habitual.

>> Leer más: Argentina vs. Egipto por los octavos del Mundial 2026: hora, canal y posibles formaciones

Más consumo, pero acotado

Sergio Cassinerio, titular de la Cámara de Supermercados y Autoservicios de Rosario (Casar), explicó que el impacto estuvo relacionado con los horarios de los partidos y con los encuentros disputados durante el fin de semana.

"Eso impacta de manera positiva según sean los horarios y los días. El partido del viernes (contra Cabo Verde) generó encuentros y el programa se completó con algo a la parrilla, sándwiches o picadas. Parecido al sábado anterior (contra Jordania), cuando el partido fue por la noche. Esos productos traccionaron más que lo normal", sostuvo.

No obstante, aclaró que el aumento fue acotado. "Picadas y sándwiches preparados, pero no de manera significativa. Más allá del partido, la gente ya consume esos productos de por sí durante esos días", señaló.

Para el supermercadismo, el Mundial reforzó un hábito que ya aparece en otras fechas especiales: las reuniones familiares o entre amigos trasladan parte del consumo gastronómico desde los bares hacia los hogares.

>> Leer más: Gastronomía: el Mundial 2026 no logra impulsar el consumo en Rosario

Juntadas en casas

En la misma línea se expresó Sergio López, secretario de Casar y vicepresidente de la Asociación Empresaria de Rosario (AER), quien aseguró que los partidos de la selección modifican el comportamiento de compra desde el día previo al cotejo.

"El día anterior y el mismo día se nota. Más que la salida a un lugar gastronómico, aparece la juntada en casas, quizás debido también a una mejora en la seguridad que lo permite. Eso lógicamente activa el consumo, como ocurre también en las fiestas de fin de año", explicó.

Incluso se animó a cuantificar el fenómeno. Según indicó, un partido común del Mundial disputado en un horario de consumo puede representar un incremento cercano al 10% en la facturación diaria. En cambio, cuando juega Argentina, el movimiento cambia de escala.

"Con un partido de la selección, en esta circunstancia, estamos hablando de casi un 50% más de lo que se factura ese día. Fiambres, picadas, carne, bebidas e incluso panadería y repostería. Y esto puede ser mayor a medida que Argentina avance en la Copa del Mundo", afirmó.

>> Leer más: Fiesta para ver Argentina-Egipto en el Fontanarrosa: pantalla gigante y figuritas del Mundial

Almacenes de barrio

La visión del Centro Unión Almaceneros de Rosario contrasta con la de los supermercados. Su presidente, Juan Milito, aseguró que el Mundial tuvo un impacto prácticamente nulo en las ventas de los comercios de cercanía.

"La verdad que no. El partido con Cabo Verde fue muy temprano (a las 19) y no coincidió con el horario de la cena. Vamos a ver mañana (por hoy, cuando Argentina enfrente a Egipto desde las 13), cuando la gente salga corriendo del trabajo para ir a ver el partido, pero hasta ahora no se notó", afirmó.

Milito contó que incluso esperaba un mayor movimiento en productos preparados, algo que finalmente no ocurrió. "Había comprado pizzas hechas", que se prestan para la ocasión, "y no se vendió nada, menos que un día común", sostuvo.

El dirigente también señaló que las ventas de cerveza sorprendieron por su bajo desempeño. "Los chicos que venden las dos principales marcas se estaban quejando por la falta de consumo. La cerveza se vende igual o menos que cualquier día sin partido. Es llamativo: ya viene pasando desde el verano, y con el frío se acentúa. Quizás alguna gaseosa más sí se vendió, pero nada más que eso", explicó.

Planificación versus cercanía

La diferencia entre supermercados y almacenes podría estar relacionada con el tipo de compra que realiza el consumidor. Cuando los rosarinos organizan una reunión para ver un partido de la selección, suele concentrar la compra planificada de mayor volumen de carne, fiambres, bebidas y otros productos, generalmente en supermercados, mientras que los comercios de cercanía reciben un impacto menor.

De todos modos, supermercadistas y almaceneros coinciden en un punto: el Mundial genera movimiento, pero está lejos de provocar un salto extraordinario en el consumo. En un contexto de pérdida del poder adquisitivo, las reuniones para ver los partidos existen, aunque predominan los menúes sencillos y las opciones pensadas para compartir sin que el gasto se dispare.

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