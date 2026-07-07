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¿A qué hora juega hoy Argentina contra Egipto por los octavos del Mundial?

La Albiceleste enfrentará a los Faraones en Atlanta por el pasaje a los cuartos de final. En esta nota, los detalles del partido

7 de julio 2026 · 06:05hs
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Argentina chocará ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

AP

Argentina chocará ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026.

La selección argentina enfrentará a Egipto en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium) por los octavos de final del Mundial 2026. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Albiceleste y los Faraones de este martes al mediodía.

A qué hora juegan Argentina vs. Egipto

El partido correspondiente a los octavos de final de la Copa del Mundo entre Argentina y Egipto se jugará este martes 7 de julio, desde las 13 (horario en Argentina), en el Atlanta Stadium de Georgia, Estados Unidos.

El árbitro principal será el francés François Letexier. En tanto, los asistentes serán sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni. El noruego Espen Eskas completa el plantel como cuarta referí y su compatriota Isaak Bashevkin será el juez de reserva.

Dónde ver Argentina vs. Egipto

La transmisión del encuentro entre Argentina y Egipto será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

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Posibles formaciones de Argentina y Egipto

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Egipto: El entrenador Hossam Hassan no dio indicios del once titular de los Faraones.

El siguiente cruce del ganador

El ganador del duelo entre Argentina y Egipto avanzará directamente a los cuartos de final del Mundial 2026 y seguirá en la carrera por el campeonato.

En dicha instancia, enfrentará al vencedor del cruce entre Colombia y Suiza. El partido de cuartos se jugará el sábado 11 de julio a las 22 (horario en Argentina) en el estadio Kansas City.

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