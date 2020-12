Por su parte, la ministra de Salud, Sonia Martorano, mantuvo ayer un encuentro con el grupo de expertos asesores que trabajó con el Ejecutivo durante esta pandemia para definir con exactitud la cifra de comensales que se sentarán a la mesa navideña, pero la decisión final —confiaron fuentes provinciales— estaría tomada en relación a 15. “Solamente para esas fechas se ampliará la cantidad de asistentes a las reuniones sociales y familiares. El resto de los días, a seguir siendo muy cuidadosos”, confió ayer el gobernador en un acto en Rafaela.

En tanto, el intendente brindó una conferencia de prensa en la que dio algunas recomendaciones para pasar unas fiestas con todos los cuidados sanitarios. “No arruinemos el esfuerzo de estos meses en una o dos noches. No queremos un rebrote en enero producto de las fiestas”, pidió a la población, atento a que la mayoría de los contagios se dan en este tipo de reuniones.

En ese sentido, Javkin recomendó juntarse al aire libre, en patios, balcones y jardines, y en caso de no disponer de esos espacios, mantener bien ventilados los ambientes con las ventanas siempre abiertas. También pidió tener cuidado con el uso de platos, vasos y utensilios, y sugirió etiquetar cada uno con el nombre del usuario para evitar compartirla por error.

“Esto no implica que se habiliten ni celebraciones masivas ni fiestas clandestinas. Es un momento para compartir con los que más queremos, no los expongamos a un posible contagio”, remarcó el jefe comunal. Javkin recomendó que sean la menor cantidad de personas posibles para minimizar riesgos: “Juntémonos con nuestros seres queridos, pero intentemos no mezclar una gran cantidad de núcleos convivientes”.

El titular del Palacio de los Leones recordó la importancia de lavarse las manos, dijo que el barbijo sólo podrá ser sacado a la hora de comer y aconsejó usar mesas grandes que favorezcan el distanciamiento entre los comensales. “Sentémosnos lejos”, sugirió, y pidió “evitar las selfies sin barbijo”.

Por último, subrayó que el municipio va a establecer controles en parques y plazas, pero reclamó a los padres con hijos adolescentes que eviten que los jóvenes se reúnan después de las 12 en celebraciones clandestinas.

“Nos tenemos que poner de acuerdo todos y poner un límite. Tenemos que colaborar. Hay responsabilidad social y familiar. Evitemos las aglomeraciones en los espacios públicos”, indicó el intendente.

Mantener los cuidados a la espera de la vacuna

Por otra parte, y en el marco de una situación mundial de alerta por la aparición de una segunda cepa de Covid-19 en el Reino Unido, el gobernador Perotti instó a extremar los cuidados sanitarios para prevenir contagios y frenar la llegada de la segunda ola del virus. “Que podamos sobrellevar esto dependerá de nuestro comportamiento”, enfatizó al pedirle a los santafesinos que no relajen los cuidados preventivos por la pandemia. “Todos saben lo que pasó en Europa con una cepa nueva, mucho más dura. Hay vuelos que se suspendieron. Lo que pasó en otros lugares, nos sucedió en Argentina. No va a ser diferente”, advirtió.

Respecto de la campaña de vacunación, el mandatario provincial aseguró que Santa Fe “está preparada” para realizar un amplio operativo de inoculación “en diciembre, enero o febrero”. Sin embargo, mientras la población vaya accediendo paulatinamente a la vacuna, pasarán entre seis y ocho meses, y hasta ese momento lo único que seguirá cuidando a todos será el uso de barbijo y mantener la distancia social. “Hay que cumplir los protocolos en las actividades productivas. Por eso hay que reforzar los cuidados”, subrayó.

En tanto, si bien destacó la positiva recepción de las medidas sanitarias en la industria y demás ramas de la actividad económica, puso el foco en otras habilitaciones, que exigen aglomeración de personas, como los recitales. Al respecto, mostró sus reparos. “Se hace mucho más difícil en otras actividades. Yo sé que en muchos lugares hay intenciones de hacer actividades al aire libre con protocolos, el tema es que después a esos protocolos hay que cumplirlos. Todos diseñamos en el papel cómo son los círculos, las burbujas, el distanciamiento, cómo se ingresa, dónde se hace la fila, pero luego hay que garantizar ese cumplimiento”, cerró el gobernador.