Pérdidas totales tras el voraz incendio en la fábrica de paletas de pádel

“No tenemos certezas de cómo empezó el incendio. Pudo ser cualquier cosa, pero no sabemos nada todavía. No creo que haya sido un problema eléctrico porque está todo en orden. Hasta que no tengamos el resultado del peritaje no sabremos cómo ocurrió todo esto”, agregó Nicolás.

El joven empleado contó que el dueño de la fábrica estaba de viaje en España, y que “ya consiguió vuelo pero llegará mañana a Rosario. Con respecto al futuro del emprendimiento y al de sus empleados, Nicolás agregó: “Estamos analizando con el dueño qué vamos a hacer de ahora en más, pero hasta que no estén listos los peritajes y que haya condiciones de seguridad no podemos dejar entrar a nadie”, agregó Nicolás.

“Las pérdidas fueron totales. Lo único que se salvó fue una computadora en un cuarto chiquito”, agregó Nicolás.