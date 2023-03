Parte de la oposición en el Concejo apoya el abordaje territorial propuesto por Javkin

"Venimos trabajando y está muy bien que se fortalezca, pero no podemos pensar que el problema está en la pobreza. El problema está en las desigualdades: la gente que labura día a día para subsistir y después tenemos un montón de plata negra que va para cualquier lado como la torre de 80 pisos que se va a construir (en alusión a la nueva torre que quedará emplazada en Puert Norte)", puntualizó López.

Por eso remarcó: "Tenemos estas dicotomías en la sociedad y en eso no lo escuché al intendente en esta oportunidad y tampoco escuché una crítica hacia la policía provincial, que en su mayoría es honesta. Pero hay un grupo que está en connivencia con el delito, por eso tenemos que trabajar en conjunto".

Respecto a la convocatoria de las organizaciones que trabajan en barrios de la periferia, opinó: "Es una buena oportunidad para que el intendente convoque a todas las organizaciones territoriales porque solo trabaja con algunas y por eso tampoco tiene control territorial".

En tanto, el concejal Juan Monteverde, de Ciudad Futura, acotó: "La gente necesita ver que los anuncios efectivamente se concretan, por eso estamos dispuestos a colaborar para gobernar el caos, pero no para ser parte de simulacros como el hecho de sacarse fotos con gendarmes y después las soluciones nunca llegan. Por eso propuse que se conforme a partir de mañana mismo un comando unificado para la implementación de las medidas de seguridad anunciadas para gobernar el caos en que estamos".

Por eso, explicó la idea del comando unificado de conducción política. "Así como existe un comando unificado para las fuerzas de seguridad, hay que crear un área de trabajo diario con participación de todas las fuerzas políticas que, plano en la mesa, ejecute y monitoree el desarrollo de las medidas anunciadas", describió.

En ese contexto, aclaró: "No especulamos con el dolor de la gente y por eso estamos dispuestos a trabajar codo a codo, pero no vamos a ser cómplices. Estamos decididos a hacer cumplir lo que se dice", por eso resaltó: "Ya no hay más tiempo, si en las próximas semanas no se empiezan a ver hechos concretos y reales, será otro fracaso que los gobiernos tendrán que asumir".