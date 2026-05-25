Alcohol Cero: a cinco años de su vigencia, los positivos bajaron del 13 % al 3 %

El municipio trazó un balance positivo de la ordenanza vigente desde 2021. Se incrementaron las fiscalizaciones, y las campañas de concientización también fueron claves

La implementación de Alcohol Cero tuvo fuerte incidencia en el descenso de muertes e internaciones por siniestros viales registrado en los efectores públicos de la ciudad.

A cinco años de la implementación de la ordenanza de Alcohol Cero al volante , el municipio trazó un balance positivo . Hay un dato que se destaca especialmente del resto: que la relación entre controles y casos positivos descendió del 13 % a menos del 3 % en ese lapso.

El 8 de mayo de 2021 Rosario puso en marcha la ordenanza Alcohol Cero , luego de su aprobación en el Concejo municipal. El hecho marcó un hito en la ciudad . Desde entonces, se dio un constante incremento en las fiscalizaciones vehiculares. Fuentes del Ejecutivo local remarcaron que las campañas de divulgación y concientización también fueron claves.

En tanto, recordaron que la iniciativa tuvo fuerte incidencia en el descenso de muertes e internaciones por siniestros viales registrado en los efectores públicos de la ciudad. “Cinco años de la puesta en marcha de una iniciativa siempre es un buen plazo para establecer un balance, que ya empieza mostrar una tendencia clara. Y la verdad es que en este caso vuelve a ser positivo", señaló el secretario de Control municipal, Diego Herrera.

"Si bien al principio la ordenanza pudo ser discutida, hoy ya nadie duda de las buenas consecuencias. Los datos marcan una modificación importante en el comportamiento de la población. Hay un cambio cultural notorio y mayor concientización sobre que no hay que consumir alcohol a la hora de tomar el volante”, insistió.

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Índices de positividad

Para dimensionar el panorama se pueden tomar las estadísticas de años anteriores a la entrada en vigencia de la norma. En el 2014 la cantidad de test anuales no superaban los 10 mil y el porcentaje de positividad rondaba el 15 %. Ya en 2018 los casos positivos en la ciudad fueron 2.080. Al año siguiente cayeron y luego sobrevino la pandemia.

Por su parte, en el 2021, año de la puesta en marcha de la ordenanza Alcohol Cero, el índice de positividad se ubicada en torno al 13 %. Mientras que en 2022, el primer año completo de ejecución de la ordenanza, fueron 1.374 los test con conductores que habían bebido, y aquí la positividad ya descendió por debajo del 10 %.

En tanto, ya en 2023 se rompió la barrera de los 30.000 controles vehiculares: se hicieron 32.145, con 1.406 positivos, un 4,37 % de positividad. Y en 2024 el número de fiscalizaciones creció exponencialmente con la concreción de 51.078 controles vehiculares a conductores, de los cuales 1.207 dieron positivos: en este caso el índice de positividad fue del 2,36 %.

Mientras tanto, en 2025 se concretaron 52.321 test con 1.323 positivos, con un resultado final de 2,52 %. Es decir, ese porcentaje se empieza a consolidar por debajo del 3 %. Esa misma tendencia se verificó en el primer cuatrimestre de este año 2026: se realizaron 18.120 controles, y se detectaron 471 positivos (2,59 % de positividad).

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Baja en siniestros viales

En este marco, desde el municipio destacaron que el avance de los controles y las acciones de concientización y prevención, que también incluyen, en otros aspectos, la sanción de la ordenanza Alcohol Cero al volante, generaron una baja en los siniestros viales.

En ese sentido, según datos de la Secretaría de Salud Pública, en el año 2022 habían ingresado 4.047 personas a las guardias de efectores municipales producto de accidentes de tránsito en la vía pública, mientras que el año 2025 fueron 3.148.

En tanto, hace diez años se registraron más de 90 fallecimientos por siniestros en la vía pública. Mientras que la estadística de 2024 se cerró con 27 decesos en efectores municipales. Esto es un 70 % menos.

Desde la Secretaría de Salud también mencionaron recientemente que el porcentaje de personas atendidas por accidentes de tránsito muestra un marcado descenso en números reales; actualmente representa apenas el 5,2 % del total de pacientes asistidos en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, cuando hace pocos años, las internaciones por siniestros viales representaban entre el 9 % y el 10 %.