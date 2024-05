Paro general: cómo funciona el sistema de salud pública en Rosario

>>Leer más: La remera retocada de Javier Milei y el contundente mensaje: "Yo no paro"

Todos los gremios nucleados en la CGT y las dos CTA adhieren al paro general de este jueves, que se realiza para protestar contra las políticas del gobierno nacional. De modo que no hay transporte ni clases, no funciona la administración pública, no atienden los bancos, están frenadas las principales fábricas y no funcionan los puertos agroexportadores, entre otros rubros.

El presidente Javier Milei llamó a no adherirse al paro. En las últimas horas, posteó una foto suya donde se lo podía ver sosteniendo una remera con la leyenda "Yo no paro", acompañada por el texto: "Viva la libertad, carajo". Se trata de un fotomontaje basado en una imagen de hace algunos días.

Por su partes, apenas pasada la medianoche, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich hizo un pedido a la ciudadanía: "Hoy no paremos". El mensaje fue compartido minutos más tarde por el propio presidente Milei.