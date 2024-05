El pedido de Patricia Bullrich que compartió Javier Milei: "Hoy no paremos"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/PatoBullrich/status/1788406358594744831&partner=&hide_thread=false HOY NO PAREMOS

El alumno sin el maestro pierde futuro.

El paciente sin el médico puede tener consecuencias graves.

Las fuerzas de seguridad NO PARAN porque saben que tu vida corre peligro.

En la misma sintonía se había manifestado Milei este miércoles más temprano, al postear una foto suya donde se lo podía ver sosteniendo una remera con la leyenda "Yo no paro", acompañada por el texto: "Viva la libertad, carajo".

Poco antes de publicar su mensaje en redes sociales, Bullrich había arengado a los ciudadanos a denunciar en la Justicia, en el caso de que fueran obligados a adherirse al paro nacional.

En ese marco, indicó que estará habilitada la línea 134 para denunciar estas situaciones y aclaró que estará la posibilidad de hacerlo anónimamente, con el objetivo de proteger la identidad de los denunciantes y prevenirlo de sufrir ataques por haber acudido a las autoridades.

Las centrales sindicales aspiran a una parálisis total de la actividad durante este jueves, cuando se lanzó el segundo paro nacional en rechazo contra la política económica del gobierno de Javier Milei y el proyecto de ley Bases que se discute en el Congreso.

Los gremios nucleados en la Confederación General Trabajo y las dos CTA adhieren a la medida, de modo que no habrá transporte ni clases, no funcionará la administración pública, no atenderán los bancos, estarán frenadas las principales fábricas y no funcionarán los puertos agroexportadores, entre otros rubros. Se estima que la imagen de comercios cerrados será la postal del día.