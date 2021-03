Parking medido: la hora cuesta menos que 30 minutos en una cochera

Embed

Sin embargo, cabe recordar que debido al decreto de aislamiento social a partir del 20 de marzo del año pasado hasta el 10 de junio del 2020 el sistema dejó de funcionar. Luego hubo otro parate. Del 5 al 27 de septiembre, cuando se volvió a Fase 1 se suspendió otra vez. La ocupación de los boxes promedio había sido en la prepandemia del 70 por ciento. Un guarismo que quedó muy lejos una vez que se desató el coronavirus.

También se debe destacar que el canon recibido por parte del Ejecutivo desde el concesionario del medido (Tránsito Rosario) se destina al Fondo Compensador del Transporte Urbano de Pasajeros.

Así, la nueva reglamentación fue impulsada por el propio titular del Palacio de los Leones, Pablo Javkin, junto a su secretario de Hacienda, Diego Gómez, y la titular de Movilidad, Eva Jokanovic. Según se informó en el boletín, las nuevas tarifas comenzarán a regir el lunes próximo.

Cabe recordar que el estacionamiento medido funciona en el área céntrica comprendida por las calles Rivadavia, Alvear, Cochabamba, Juan Manuel de Rosas y el río.

La zona A, esta comprendida por Corrientes, Urquiza, Bv. Oroño, San Juan (sin incluirla), Mitre y Sarmiento al 1000 y Cortada Ricardone. Estacionar aquí tendrá un costo de 57 pesos la hora.

Zona B: Rodeando a la zona A, hasta Catamarca (sin incluirla), Alvear, 9 de Julio (sin incluirla) y J. M. de Rosas. Quienes dejen los vehículos en los boxes deberán abonar 47 pesos la hora.

Y la zona C: que rodea a la zona B, hasta Rivadavia, Wheelwright en el norte y Cochabamba en el sur, más Belgrano (no incluida) y avenida del Huerto (no incluida). Aquí por dejar el auto una hora habrá que abonar 37 pesos.

El sistema de estacionamiento medido mantendrá el funcionamiento de sus horarios habituales, es decir de lunes a viernes, de 9 a 20; sábados y medio feriados de 9 a 12. Domingos y feriados sin cargo.

El nuevo tarifario del medido a cargo de Tránsito Rosario acercó desde atrás los valores en parkings y cocheras privadas del microcentro. Su costo oscila entre los 160 pesos la hora hasta los 240 pesos. Y la media hora entre los 80 a 90 pesos hasta los 120 pesos. Incluso se fraccionan los 15 minutos.

“Notamos que hay más movimiento, más coches, gente. En relación a los primeros meses de la pandemia hay mucha más ocupación. Pero el que deja el auto bajo techo, va al banco o hace su trámite y luego se retira. No vemos que haya mucho tiempo de estacionamiento”, marcó uno de los playeros.

El sector empresario tomó nota, pero ofreció algunos reparos en un contexto inflacionario y con un panorama recesivo, particularmente en el sector céntrico. No fue el caso de la Asociación Hotelero Gastronómica, que a través de su titular, Carlos Mellano, consideró que el impacto del aumento en el estacionamiento será mínimo ya que la mayor cantidad de movimiento en los corredores es en horario nocturno. Otras voces sí lo sumaron a la lista de variables en aumento, como la reciente suba de las naftas, la carga impositiva, costos laborales y una falta de reducción en los impuestos al sector.

El comercio puso sus reparos

“No es determinante, pero podría haberse hecho escalonado. Hay negocios que arrastran volumen negativo de ventas; en un contexto con expectativa de reactivación y esto puede ser negativo”, indicó el titular de la Asociación Empresaria Ricardo Diab, para agregar: “El consumo se quedó en la cercanía y el centro tiene que apostar a otras atracciones. Lo que ponga trabas, molesta”.

También mesurado, se pronunció el responsable de la Asociación de Comerciantes de Calle San Luis, Miguel Rucco. “El medido es una pieza clave en el gran centro mayorista y minorista de la ciudad. Se sabe que llega mucha gente de localidades vecinas, comisionistas y clientes de los barrios que vienen a buscar su pedido y dejan el auto. Viene ligado a otras subas y quizás no impacte tan directamente al bolsillo de clientes”, analizó.

Desde la Asociación Casco Histórico, Fabio Acosta indicó que aumentar el estacionamiento medido “en ésa proporción es contradictorio. El Ejecutivo está haciendo propuestas para revitalizar el área central, donde se necesitan señales claras para fomentar la inversión e incentivar el consumo. Resoluciones como éstas ponen palos en la rueda para sostener la actividad”.