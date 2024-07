Para sostener el servicio de colectivos en Rosario, "el boleto debería costar 1.200 pesos"

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8 , el empresario recordó que el transporte del interior del país “ya no recibe ningún subsidio de parte del gobierno naciona l, salvo los atributos sociales a través de la tarjeta Sube ”. Ingaramo estimó que la tarifa de transporte debería estar como mínimo en 1.200 pesos, “pero solo para financiar los costos salariales y de funcionamiento”, dijo y aclaró: “ No se están haciendo inversiones y la calidad del servicio se deteriora. Los coches se ponen más viejos, y si las autoridades no entienden esto, vamos a tener siempre los mismos problemas”.

“En la Capital Federal y el Gran Buenos Aires les dieron 250 mil millones de pesos mensuales que es el costo previsto para funcionar, y al interior nada, 0 pesos. Solo se reciben lo que aportan algunas provincias y municipios como Rosario y Córdoba”, subrayó titular de Fatap.

Tarifa y salarios

“Si no llegamos a un entendimiento con una tarifa que sea razonable, que debería estar en 1.200 pesos solamente para cubrir funcionamiento y salarios, seguiremos con un servicio deteriorado. Tenemos 14 mil unidades en todo el interior del país y solo se renovaron 150 coches en tres años. Es algo irrisorio en los últimos 25 años”, expresó el representante del sector empresario.

Con relación a la discusión salarial, Ingaramo aclaró que Fatap “todavía no firmó ningún acuerdo con el gremio. En el interior del país todavía no se llegó a convenio salarial, salvo Rosario y Córdoba que sí establecieron pauta salarial. Al no firmar Fapat, estimo que la UTA tomará medidas porque hace 45 días que estamos discutiendo y no tenemos posibilidad de firmar nada, salvo que se incrementen las tarifas en todo el interior del país, con boletos por encima de los 1.200 pesos”.