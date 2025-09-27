Para reservar con el canillita: La Capital regala un ejemplar de la nueva Constitución de Santa Fe El próximo domingo 12 de octubre, con la edición impresa del diario, saldrá un ejemplar de alta calidad de 64 páginas con el texto completo de la reforma 27 de septiembre 2025 · 11:13hs

La nueva Constitución saldrá gratis con La Capital.

Tras más de seis décadas, la provincia de Santa Fe finalmente cuenta con una nueva Constitución provincial. A través del proceso iniciado el 14 de julio de 2025, se incorporaron 46 nuevos artículos y se modificaron otros 42. A fin de tener a mano la nueva Carta Magna, La Capital distribuirá de forma gratuita un ejemplar de alta calidad de la nueva Constitución.

En formato práctico para garantizar una lectura cómoda, el ejemplar se distribuirá de forma gratuita el próximo domingo 12 de octubre, junto a la edición impresa del diario. En 64 páginas con tapas duras, papel ilustración y una impresión de excelente calidad, el texto completo de la reforma llegará a manos de todos los lectores del Decano de la prensa argentina.

Una edición de consulta, participación y construcción ciudadana. Para ir reservando al canillita.

consti4 La nueva Constitución El nuevo texto aprobado por los convencionales constituyentes está compuesto por 161 artículos y se añadieron 27 cláusulas transitorias. Más amplia que la hasta ahora vigente de 1962, que contiene 116 artículos.

La posibilidad de una reelección del gobernador y su vice, el límite de ocho años para todos los cargos electivos, la ley de Ficha Limpia y las autonomías municipales son algunas de las modificaciones aprobadas por la asamblea. Además, se modificó el sistema de selección y remoción de jueces y fiscales, y se sumaron derechos en áreas como educación, salud, trabajo, ambiente y ciencia. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario La Capital (@diariolacapital)