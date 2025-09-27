La Capital | Ovación | Di María

La atracción que genera Ángel Di María también quedó demostrada en la cancha de Gimnasia

Fue prácticamente el único jugador al que los hinchas del Lobo recibieron bien en la llegada del plantel canalla. Para Broun también hubo saludos

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

27 de septiembre 2025 · 13:36hs
Ángel Di María llega al estadio de Gimnasia en el bosque platense. 

Twitter de Rosario Central

Ángel Di María llega al estadio de Gimnasia en el bosque platense. 
Desde las 14.30 Gimnasia recibirá al Central de Angelito Di María.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Desde las 14.30 Gimnasia recibirá al Central de Angelito Di María.

Ángel Di María es un polo de atracción no sólo en Rosario, sino en todas las canchas del fútbol argentino. Quedó demostrado en el estadio de Gimnasia, en La Plata, donde fue el único futbolista ovacionado por los poquitos hinchas presentes cuando el plantel canalla llegó al estadio.

"Fideo, Fideo, ídolo", le gritaron desde una de las populares, apenas divisaron al múltiple campeón con la selección argentina. Fue el único jugador que recibió el cariño de la gente. Para el resto sólo hubo todas chicanas.

Di María fue uno de los últimos en bajar del micro y antes de encaminarse rumbo al vestuario visitante escuchó los gritos de los simpatizantes del Lobo, que lo aguardaban ansiosos.

Fideo sonrió primero y luego de mirar hacia arriba, donde estaban apostados los hinchas, levantó el brazo y los saludó a la distancia.

Cancha2
Desde las 14.30 Gimnasia recibirá al Central de Angelito Di María.

Desde las 14.30 Gimnasia recibirá al Central de Angelito Di María.

El otro que también fue muy bien recibido fue Jorge Broun, quien tuvo un paso por el club platense, en tiempos en que Diego Armando Maradona era el director técnijco. Fatura no sólo fue vivado por los hinchas, sino que se saludó con muchos de los auxiliares del Lobo que merodeaban la zona mixta.

Central en La Plata

A Quintana no lo trataron muy bien

Para los demás, todas las palabras que se escucharon de los hinchas triperos fueron muy poco cálidas. Carlos Quintana sonrió cuando desde la misma popular le gritaron "Pelado, retirate, deja de jugar de una buena vez".

Algo similar vivieron Alejo Veliz y Juan Manuel Elordi, a quienes les pasaron factura por sus cabelleras platinadas. "Ey, agua oxigenada, largá el fútbol", se escuchó.

Así fue la llegada del plantel canalla al estadio del Lobo, donde Angelito Di María fue el único bien recibido.

Noticias relacionadas
El once de Central, con su particular camiseta alternativa.

El uno x uno en Central: en medio del desconcierto, Di María fue el que más buscó

Franco Colapinto y Ángel Di María compartieron una campaña publicitaria para Quilmes.

La campaña publicitaria que comparten Franco Colapinto y Ángel Di María

Previo a su regreso a Central, Di María se despidió de Benfica en el Mundial de Clubes.

Ángel Di María celebró la contratación del nuevo entrenador de Benfica en redes sociales

Ángel Di María es el goleador de Central en el torneo Clausura. Lleva cuatro tantos.

Di María: con la zurda desequilibra y con los hombros se banca casi solo el peso del gol

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Newells no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Lo último

Central: Holan confirmo el equipo, con Enzo Copetti desde el inicio, en lugar de Duarte

Central: Holan confirmo el equipo, con Enzo Copetti desde el inicio, en lugar de Duarte

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

En vivo: Central juega en La Plata para afirmarse en el grupo de los 8 del Clausura ante un rival directo

En vivo: Central juega en La Plata para afirmarse en el grupo de los 8 del Clausura ante un rival directo

Crimen filmado: el asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela

Susana Mena tenía 27 años cuando sus jefes llevaron a cabo un asesinato brutal en barrio Gráfico, que fue grabado y difundido al igual que el de las tres chicas

Crimen filmado: el asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela
Central va por un triunfo que llegue con goles para  encender la ilusión de una buena vez

Por Gustavo Conti
Ovación

Central va por un triunfo que llegue con goles para  encender la ilusión de una buena vez

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131
Policiales

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Con trabajos nocturnos, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe
La Región

Con trabajos nocturnos, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta
La Ciudad

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales
La Ciudad

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Newells no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Ovación
En vivo: Central juega en La Plata para afirmarse en el grupo de los 8 del Clausura ante un rival directo
Ovación

En vivo: Central juega en La Plata para afirmarse en el grupo de los 8 del Clausura ante un rival directo

En vivo: Central juega en La Plata para afirmarse en el grupo de los 8 del Clausura ante un rival directo

En vivo: Central juega en La Plata para afirmarse en el grupo de los 8 del Clausura ante un rival directo

La atracción que genera Di María también quedó evidenciada en La Plata

La atracción que genera Di María también quedó evidenciada en La Plata

Franco Colapinto 2026: las nuevas señales para la confirmación inminente de su continuidad en la Fórmula 1

Franco Colapinto 2026: las nuevas señales para la confirmación inminente de su continuidad en la Fórmula 1

Policiales
Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131
Policiales

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea

Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea

La Ciudad
Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel
La Ciudad

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Para reservar con el canillita: La Capital regala un ejemplar de la nueva Constitución de Santa Fe

Para reservar con el canillita: La Capital regala un ejemplar de la nueva Constitución de Santa Fe

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Se vienen los festejos por los 121 años de la escuela La Argentina

Se vienen los festejos por los 121 años de la escuela La Argentina

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador
Economía

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio
Policiales

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL
Economía

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: La realidad es distinta
La Ciudad

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: "La realidad es distinta"

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral
Política

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados
POLICIALES

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Política

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025
La Ciudad

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza
Información General

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron
La Ciudad

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos
Información General

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda
Información General

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo
Información General

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma
LA REGION

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto