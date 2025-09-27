La atracción que genera Ángel Di María también quedó demostrada en la cancha de Gimnasia

Fue prácticamente el único jugador al que los hinchas del Lobo recibieron bien en la llegada del plantel canalla. Para Broun también hubo saludos

Ángel Di María es un polo de atracción no sólo en Rosario, sino en todas las canchas del fútbol argentino. Quedó demostrado en el estadio de Gimnasia, en La Plata, donde fue el único futbolista ovacionado por los poquitos hinchas presentes cuando el plantel canalla llegó al estadio.

"Fideo, Fideo, ídolo" , le gritaron desde una de las populares, apenas divisaron al múltiple campeón con la selección argentina. Fue el único jugador que recibió el cariño de la gente. Para el resto sólo hubo todas chicanas.

Di María fue uno de los últimos en bajar del micro y antes de encaminarse rumbo al vestuario visitante escuchó los gritos de los simpatizantes del Lobo, que lo aguardaban ansiosos.

Fideo sonrió primero y luego de mirar hacia arriba, donde estaban apostados los hinchas, levantó el brazo y los saludó a la distancia.

Cancha2 Desde las 14.30 Gimnasia recibirá al Central de Angelito Di María. Celina Mutti Lovera / La Capital

El otro que también fue muy bien recibido fue Jorge Broun, quien tuvo un paso por el club platense, en tiempos en que Diego Armando Maradona era el director técnijco. Fatura no sólo fue vivado por los hinchas, sino que se saludó con muchos de los auxiliares del Lobo que merodeaban la zona mixta.

Central en La Plata

A Quintana no lo trataron muy bien

Para los demás, todas las palabras que se escucharon de los hinchas triperos fueron muy poco cálidas. Carlos Quintana sonrió cuando desde la misma popular le gritaron "Pelado, retirate, deja de jugar de una buena vez".

Algo similar vivieron Alejo Veliz y Juan Manuel Elordi, a quienes les pasaron factura por sus cabelleras platinadas. "Ey, agua oxigenada, largá el fútbol", se escuchó.

Así fue la llegada del plantel canalla al estadio del Lobo, donde Angelito Di María fue el único bien recibido.