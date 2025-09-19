La Capital | La Región | Esteban Motta

Esteban Motta juró por la nueva Constitución de Santa Fe: "Comienza una mejor provincia"

La nueva Carta Magna incorporó 46 artículos nuevos y 27 cláusulas transitorias, alcanzando un total de 161 artículos

19 de septiembre 2025
La jura de los legisladores marcó el inicio formal de esta nueva etapa

La jura de los legisladores marcó el inicio formal de esta nueva etapa, que "busca fortalecer la transparencia, establecer límites al ejercicio del poder y garantizar derechos en sintonía con los desafíos actuales".
“Comienza una mejor Santa Fe. Es un momento histórico

“Comienza una mejor Santa Fe. Es un momento histórico, abre una nueva era política y con temas que impulsó la gente, como ponerle límites a la clase política. Nos toca transcurrir un cambio de época, terminando con los fueros y las reelecciones indefinidas”, expresó Motta

En un acto cargado de simbolismo, el senador por el departamento San Martín, Esteban Motta, juró sobre la nueva Constitución de la provincia de Santa Fe. El momento fue definido por el legislador como “histórico”, al marcar el inicio de una nueva etapa institucional, con reglas más claras y un Estado orientado al servicio de la comunidad.

“Comienza una mejor Santa Fe. Es un momento histórico, abre una nueva era política y con temas que impulsó la gente, como ponerle límites a la clase política. Nos toca transcurrir un cambio de época, terminando con los fueros y las reelecciones indefinidas”, expresó Motta tras prestar juramento.

La nueva Constitución

El nuevo texto constitucional reemplaza al que estuvo vigente desde 1962, y fue reformado con el objetivo de modernizar el marco normativo que rige la vida institucional, social y política de los santafesinos. La nueva Carta Magna incorpora 46 artículos nuevos y 27 cláusulas transitorias, alcanzando un total de 161 artículos.

Esteban Motta - 1

Motta también remarcó que “esta reforma viene a escuchar el reclamo de la sociedad, consagrando los nuevos tiempos de la educación, la salud, la cultura y las nuevas tecnologías”. En ese sentido, destacó que la participación ciudadana fue una de las claves para definir los ejes del nuevo texto.

La jura de los legisladores marcó el inicio formal de esta nueva etapa, que "busca fortalecer la transparencia, establecer límites al ejercicio del poder y garantizar derechos en sintonía con los desafíos actuales". Desde el Senado se valoró el consenso alcanzado para avanzar en una reforma que incorpora demandas históricas y proyecta una provincia más moderna e inclusiva.

>> Leer más: Artículo por artículo: este es el texto de la nueva Constitución de Santa Fe

