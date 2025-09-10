La Capital | Política | Constitución

Artículo por artículo: este es el texto de la nueva Constitución de Santa Fe

La Convención constituyente votará este miércoles la flamante Carta Magna que se elaboró en los últimos dos meses y la jura será el viernes

10 de septiembre 2025 · 10:25hs
La nueva Constitución provincial está lista

Foto: Archivo / La Capital.

La nueva Constitución provincial está lista

La nueva Constitución de Santa Fe ya está lista. La Convención Reformadora tendrá su último encuentro este miércoles para darle el aval definitivo, pero el articulado está listo para imprimir. No hay más trabajo de redacción ni negociación sobre conceptos y mecanismos. Sólo resta saber cuántos convencionales votarán a favor y le darán legitimidad o, mejor dicho, quiénes serán los que se opongan.

En los últimos 15 días se fueron votando y redactando los 161 artículos y 27 disposiciones transitorias que tendrá la nueva Carta Magna. Es claramente más amplia que la vigente de 1962, que contiene 116 artículos.

A las 17 del martes comenzó el undécimo plenario para leer la nueva Constitución y se dio lugar a los discursos que se espera que sean varios, al punto que seguirá este miércoles hasta agotar los oradores. Luego se votará el texto definitivo de la nueva Carta Magna y el viernes se realizará la jura en un acto.

La nueva Constitución de Santa Fe, lista

El texto con los artículos está terminado. Los asesores se reunieron a horas del mediodía del martes para terminar de definir la última compaginación. Es decir, algún orden mínimo de capítulos o títulos. No habrá cambios en la letra. De hecho, este lunes abundaba el alivio y la distensión entre los convencionales de la comisión Redactora en el ECU de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

El trabajo arduo de dos meses y de tensión política intensa de redactar una nueva Constitución tras 63 años por fin llegaba a su fin. Se palpaba en el aire, como ese momento de quien sabe que la materia está aprobada.

8d96ed2b-6403-4390-bfeb-dea0876e34e8
La reforma de la Constitución transcurre su última sesión

La reforma de la Constitución transcurre su última sesión

El 93 % de los dictámenes fueron aprobados con más de dos tercios de los votos, un dato que los convencionales de Unidos destacaron como una muestra de legitimidad histórica. El oficialismo logró el acompañamiento de sectores del justicialismo, en contraste con las posiciones más radicalizadas expresadas por representantes de La Libertad Avanza (LLA) y Somos Vida y Libertad.

El gobernador Maximiliano Pullaro habló en el recinto en su rol de convencional. "Esta reforma de la Constitución abre puertas al futuro, rompió prejuicios como esa que dice que quien tiene mayoría circunstancial parlamentaria no dialoga, impone y pretende llevar adelante solamente sus ideas. Siento que en estos casi 60 días construimos un camino totalmente distinto, porque dialogamos nos escuchamos, y demostramos que todos los que querían ser protagonistas lo fueron.

"La Constitución no estaba escrita, como se dijo en varias oportunidades. Estamos alumbrando una Constitución moderna y avanzada, que ni los más optimistas creíamos que iba a lograr porque los consensos nos dio que el 93% salió con el aval del 67% de los convencionales. Esto es fue así porque hubo convicción democrática, escucha, diálogo, entendimiento, pero una capacidad de trabajo de todos los equipos que honrar esta Constitución".

El texto de la Carta Magna

Finalmente tendrá este índice:

Preámbulo

PRIMERA PARTE

Título único: Principios, declaraciones, derechos y garantías

Capítulo primero: Principios, declaraciones y derechos

Capítulo segundo: Educación

Capítulo tercero: Garantías

Capítulo cuarto: Políticas públicas

SEGUNDA PARTE

Título único: Régimen electoral y participación ciudadana

Capítulo primero: Régimen electoral

Capítulo segundo: Participación ciudadana

TERCERA PARTE

Título primero: Poder Legislativo

Capítulo primero: Cámara de Diputados

Capítulo segundo: Cámara de Senadores

Capítulo tercero: Disposiciones comunes a ambas Cámaras

Capítulo cuarto: Atribuciones del Poder Legislativo

Capítulo quinto: Formación y sanción de leyes

Título segundo: Poder Ejecutivo

Capítulo primero: Organización

Capítulo segundo: Elección de gobernador y vicegobernador

Capítulo tercero: Atribuciones del Poder Ejecutivo

Capítulo cuarto: Ministros del Poder Ejecutivo

Capítulo quinto: Fiscal de Estado

Título tercero: Poder Judicial

Capítulo único

Título cuarto: Ministerio Público

Capítulo único

Título quinto: Designación y enjuiciamiento de jueces y procuradores del

Poder Judicial y fiscales y defensores del Ministerio Público

Capítulo primero: Designación

Capítulo segundo: Enjuiciamiento

Título sexto: Órganos de control

Capítulo primero: Tribunal de Cuentas

Capítulo segundo: Defensoría del Pueblo

Título séptimo: Juicio Político

Capítulo único

CUARTA PARTE

Título único: Régimen municipal, regiones y áreas metropolitanas

Capítulo primero: Régimen municipal

Capítulo segundo: Regiones y áreas metropolitanas

QUINTA PARTE

Título único: Reforma de la Constitución

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Constitución Santa Fe final

Noticias relacionadas
La última sesión plenaria de la Convención Constituyente continuará este miércoles.

La Convención le pone punto final a la nueva Constitución de Santa Fe

Santa Fe tiene su nueva Constitución.

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad

El funcionario impulsó el dictamen de mayoría para cambiar la Constitución.

La Constitución impulsará las pruebas de aprendizaje: "Un paso fundamental"

recta final para la reforma: este viernes se jura la nueva constitucion de santa fe

Recta final para la reforma: este viernes se jura la nueva Constitución de Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Lo último

Nuevos impuestos en billeteras virtuales: cómo funcionan y qué sucede en Santa Fe

"Nuevos" impuestos en billeteras virtuales: cómo funcionan y qué sucede en Santa Fe

Fue a la escuela con un arma, efectuó disparos al aire y se atrincheró

Fue a la escuela con un arma, efectuó disparos al aire y se atrincheró

A Argentina le sobra, pero no necesita recortes de ningún tipo, sino expansión

A Argentina le sobra, pero no necesita recortes de ningún tipo, sino expansión

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Una pareja dejó a sus mascotas en su vehículo mientras hacía compras en Rosario. Intervino la policía. Qué arrojó el estudio sanitario y en qué condición estaban los animales
Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta
Ley de financiamiento universitario: desde la UNR piden que el gobierno recapacite y no la vete
La Ciudad

Ley de financiamiento universitario: desde la UNR piden que el gobierno "recapacite" y no la vete

Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe
Policiales

Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un cráter en la ruta 33
LA REGION

Zavalla: el jefe comunal tapó con maquinas de su empresa un "cráter" en la ruta 33

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5
POLICALES

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior
Política

Cambios en el gobierno: quién es Lisandro Catalán, el nuevo ministro del Interior

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Rescatan a dos perros encerrados en un vehículo y detienen a los dueños

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

Barco Ciudad de Rosario: la pandemia lo dejó varado en las islas y ahora sale a la venta

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newells

El extraño olvido de Keylor Navas de sus mejores atajadas en Newell's

Ovación
La comisión fiscalizadora de Newells presentó un escrito a la dirigencia leprosa
Ovación

La comisión fiscalizadora de Newell's presentó un escrito a la dirigencia leprosa

La comisión fiscalizadora de Newells presentó un escrito a la dirigencia leprosa

La comisión fiscalizadora de Newell's presentó un escrito a la dirigencia leprosa

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Central confirmó una deuda multimillonaria por ventas de gestiones anteriores

Preparen la plaqueta: Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

Preparen la plaqueta: Quintana cumple el domingo 100 partidos con la camiseta de Central

Policiales
Detuvieron a cuatro personas por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario
Policiales

Detuvieron a cuatro personas por un secuestro y una brutal golpiza en el oeste de Rosario

Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Aumentaron las recompensas por los 10 prófugos más buscados de Santa Fe

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

Ataque incendiario con una molotov a un complejo de canchas de fútbol 5

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

A una atleta de los Jadar le robaron un costoso traje: lo hallaron en barrio Triángulo

La Ciudad
Ley de financiamiento universitario: desde la UNR piden que el gobierno recapacite y no la vete
La Ciudad

Ley de financiamiento universitario: desde la UNR piden que el gobierno "recapacite" y no la vete

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Giro de 180 grados en el caso de los dos perros que fueron rescatados de una camioneta

Quieren saber qué hará Nación con los exterrenos del ferrocarril Mitre

Quieren saber qué hará Nación con los exterrenos del ferrocarril Mitre

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Ciencias del Movimiento: la nueva facultad de la UNR comenzará las clases en abril

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto
Zoom

Quién es Guillermina Cardoso, la periodista que tendría un romance con Colapinto

SanCor, en crisis terminal: los trabajadores avanzan con el pedido de quiebra
La Región

SanCor, en crisis terminal: los trabajadores avanzan con el pedido de quiebra

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares
POLICIALES

Quedó presa acusada de robar tarjetas de crédito para comprar celulares

Módolo: El deterioro económico superó a cualquier otra expectativa

Por Alvaro Torriglia
Economía

Módolo: "El deterioro económico superó a cualquier otra expectativa"

Insólito: el Mago sin Dientes se plantó en la Casa Rosada y pidió hablar con Milei
Política

Insólito: el Mago sin Dientes se plantó en la Casa Rosada y pidió hablar con Milei

La Libertad Avanza: Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes
Política

La Libertad Avanza: "Vamos a defender el proyecto con uñas y dientes"

La reacción de la city: bonos con rebote, acciones en baja y dólar en ascenso
Economía

La reacción de la city: bonos con rebote, acciones en baja y dólar en ascenso

El Mercado del Patio celebra su aniversario con música, feria y gastronomía
La Ciudad

El Mercado del Patio celebra su aniversario con música, feria y gastronomía

Nepal: matan a esposa de un político, atacan a ministros e incendian el Parlamento
El Mundo

Nepal: matan a esposa de un político, atacan a ministros e incendian el Parlamento

Un chico de 13 años tenía todo listo para un tiroteo masivo en Washington
Información General

Un chico de 13 años tenía "todo listo" para un tiroteo masivo en Washington

Rusia asegura que logró un suero contra el cáncer con una eficacia del 100 %
Información General

Rusia asegura que logró un suero contra el cáncer con una eficacia del 100 %

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad
Política

Cómo será la nueva Constitución de Santa Fe: 161 artículos para la sociedad

Renaper habilitó un chatbot de WhatsApp para saber si un pasaporte está fallado
Información General

Renaper habilitó un chatbot de WhatsApp para saber si un pasaporte está fallado

Quique Llopis se suma a Entre cuerdas y letras, el ciclo musical de LT8
La Ciudad

Quique Llopis se suma a "Entre cuerdas y letras", el ciclo musical de LT8

Suman nuevas frecuencias de transporte entre Rosario y Pueblo Esther: los horarios
La Región

Suman nuevas frecuencias de transporte entre Rosario y Pueblo Esther: los horarios

Milei ratificó el rumbo tras el respaldo del FMI: No nos moveremos ni un milímetro
Politica

Milei ratificó el rumbo tras el respaldo del FMI: "No nos moveremos ni un milímetro"

Bioceres perdió u$s 55 millones y su acción cayó 14% en Nueva York
Economía

Bioceres perdió u$s 55 millones y su acción cayó 14% en Nueva York

La inflación de los trabajadores se desaceleró al 1,6 % en agosto, pero el salario no alcanza
Economía

La inflación de los trabajadores se desaceleró al 1,6 % en agosto, pero el salario no alcanza

Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico
Policiales

Prisión preventiva para un hombre acusado de un crimen en barrio Gráfico

Maximiliano Pullaro contra Milei: Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe
Política

Maximiliano Pullaro contra Milei: "Ni el kirchnerismo fue tan cruel con Santa Fe"