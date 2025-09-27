Se vienen los festejos por los 121 años de la escuela La Argentina

La escuela fundada por las hermanas Raffo realizarán un acto el próximo lunes 6 de octubre en la esquina de Sarmiento y Ameghino.

El próximo lunes 6 de octubre la Escuela Nº 1.032 La Argentina celebrará sus 121 años de vida . Para los festejos, la institución educativa de barrio Matheu invita a la comunidad —familias, vecinos y exalumnos— al acto que se realizará a las 10 en la esquina de Sarmiento y Ameghino . Este año se conmemoran también los 30 años de la creación del nivel inicial.

La Escuela Nº 1.032 —particular incorporada— fue fundada por las hermanas y profesoras de música María, Matilde, Elvira y Pura Raffo, y comenzó a funcionar el 4 de octubre de 1904 , en una casona de Paraguay 1509.

Hijas del empresario genovés Luis Raffo y de Juana Motta, las hermanas "tenían la iniciativa social por ayudar a la niñez de la época frente a la difícil situación económica que atravesaban algunos hogares", destacaron desde la escuela. En ese tiempo eran escasos los establecimientos educativos, lo que impulsó a las hermanas Raffo a crear un internado de día , donde los niños recibían alimento y educación, aprendían labores y música, mientras sus padres salían a trabajar.

Un poco de historia

Fue a partir de esa experiencia que nació la idea de transformar ese hogar en una escuela. El 17 de noviembre de 1920 fue autorizada a funcionar como Escuela Nº 42 —luego cambiaría por 32— y designaron a Pura Raffo, la hermana menor de la familia, como la primera directora. El 25 de mayo de 1921, en conmemoración con la fecha patria, pasó a llamarse oficialmente con el nombre de La Argentina.

De aquella casona de Paraguay al 1500 se mudó con el paso de los años a otros espacios más acordes al aumento de la matrícula. Hasta que en 1945 se instaló definitivamente en su edificio actual, en la esquina de Sarmiento y Ameghino.

Este año La Argentina también festeja los 30 años de la creación del nivel inicial y los 65 años de la biblioteca escolar, que lleva el nombre de Hermanas Raffo.