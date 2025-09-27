La Capital | La Ciudad | escuela

Se vienen los festejos por los 121 años de la escuela La Argentina

La escuela fundada por las hermanas Raffo realizarán un acto el próximo lunes 6 de octubre en la esquina de Sarmiento y Ameghino.

27 de septiembre 2025 · 08:55hs
La escuela fundada en 1904 se encuentra en Sarmiento y Ameghino.

La escuela fundada en 1904 se encuentra en Sarmiento y Ameghino.

El próximo lunes 6 de octubre la Escuela Nº 1.032 La Argentina celebrará sus 121 años de vida. Para los festejos, la institución educativa de barrio Matheu invita a la comunidad —familias, vecinos y exalumnos— al acto que se realizará a las 10 en la esquina de Sarmiento y Ameghino. Este año se conmemoran también los 30 años de la creación del nivel inicial.

La Escuela Nº 1.032 —particular incorporada— fue fundada por las hermanas y profesoras de música María, Matilde, Elvira y Pura Raffo, y comenzó a funcionar el 4 de octubre de 1904, en una casona de Paraguay 1509.

Hijas del empresario genovés Luis Raffo y de Juana Motta, las hermanas "tenían la iniciativa social por ayudar a la niñez de la época frente a la difícil situación económica que atravesaban algunos hogares", destacaron desde la escuela. En ese tiempo eran escasos los establecimientos educativos, lo que impulsó a las hermanas Raffo a crear un internado de día, donde los niños recibían alimento y educación, aprendían labores y música, mientras sus padres salían a trabajar.

>> Leer más: La historia de la escuela fundada por las hermanas Raffo que cumple 120 años

Un poco de historia

Fue a partir de esa experiencia que nació la idea de transformar ese hogar en una escuela. El 17 de noviembre de 1920 fue autorizada a funcionar como Escuela Nº 42 —luego cambiaría por 32— y designaron a Pura Raffo, la hermana menor de la familia, como la primera directora. El 25 de mayo de 1921, en conmemoración con la fecha patria, pasó a llamarse oficialmente con el nombre de La Argentina.

De aquella casona de Paraguay al 1500 se mudó con el paso de los años a otros espacios más acordes al aumento de la matrícula. Hasta que en 1945 se instaló definitivamente en su edificio actual, en la esquina de Sarmiento y Ameghino.

Este año La Argentina también festeja los 30 años de la creación del nivel inicial y los 65 años de la biblioteca escolar, que lleva el nombre de Hermanas Raffo.

Noticias relacionadas
Segundo robo. La Escuela 1.380 Roberto Fontanarrosa otra vez sufrió la visita de ladrones. 

Otro robo en la escuela Fontanarrosa: esta vez saquearon el comedor

Rosario, sede de un evento nacional de pádel.

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

La nueva Constitución saldrá gratis con La Capital.

Para reservar con el canillita: La Capital regala un ejemplar de la nueva Constitución de Santa Fe

El trágico siniestro se produjo en la madrugada del sábado en Circunvalación.

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Newells no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Lo último

Central: Holan confirmo el equipo, con Enzo Copetti desde el inicio, en lugar de Duarte

Central: Holan confirmo el equipo, con Enzo Copetti desde el inicio, en lugar de Duarte

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

En vivo: Central juega en La Plata para afirmarse en el grupo de los 8 del Clausura ante un rival directo

En vivo: Central juega en La Plata para afirmarse en el grupo de los 8 del Clausura ante un rival directo

Crimen filmado: el asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela

Susana Mena tenía 27 años cuando sus jefes llevaron a cabo un asesinato brutal en barrio Gráfico, que fue grabado y difundido al igual que el de las tres chicas

Crimen filmado: el asesinato en Rosario que se asemeja al triple femicidio de Florencio Varela
Central va por un triunfo que llegue con goles para  encender la ilusión de una buena vez

Por Gustavo Conti
Ovación

Central va por un triunfo que llegue con goles para  encender la ilusión de una buena vez

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131
Policiales

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

Con trabajos nocturnos, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe
La Región

Con trabajos nocturnos, avanza la construcción del tercer carril de la autopista Rosario - Santa Fe

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta
La Ciudad

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales
La Ciudad

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Rosario recibe a Bioferia, el mayor encuentro de sustentabilidad en Latinoamérica

Newells no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Newell's no le tuvo paciencia, sueña con regresar y está en las semifinales de la Libertadores

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Empleo público: Santa Fe entre las provincias con menos trabajadores estatales

Difundieron la foto de Pequeño J, el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Difundieron la foto de "Pequeño J", el narco señalado como el cerebro del triple femicidio

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Ovación
En vivo: Central juega en La Plata para afirmarse en el grupo de los 8 del Clausura ante un rival directo
Ovación

En vivo: Central juega en La Plata para afirmarse en el grupo de los 8 del Clausura ante un rival directo

En vivo: Central juega en La Plata para afirmarse en el grupo de los 8 del Clausura ante un rival directo

En vivo: Central juega en La Plata para afirmarse en el grupo de los 8 del Clausura ante un rival directo

La atracción que genera Di María también quedó evidenciada en La Plata

La atracción que genera Di María también quedó evidenciada en La Plata

Franco Colapinto 2026: las nuevas señales para la confirmación inminente de su continuidad en la Fórmula 1

Franco Colapinto 2026: las nuevas señales para la confirmación inminente de su continuidad en la Fórmula 1

Policiales
Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131
Policiales

Apareció una pistola 9 milímetros en la butaca de un colectivo de la línea 131

800 dolaritos para cada uno: las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

"800 dolaritos para cada uno": las maniobras del abogado que trabajaba para narcos rosarinos presos

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Prófugos y recompensas: cómo quedó la lista de los más buscados y cuánto ofrecen por cada uno

Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea

Violento robo en una vivienda de un barrio privado de Ibarlucea

La Ciudad
Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel
La Ciudad

Rosario será una vez más epicentro de un torneo nacional de pádel

Para reservar con el canillita: La Capital regala un ejemplar de la nueva Constitución de Santa Fe

Para reservar con el canillita: La Capital regala un ejemplar de la nueva Constitución de Santa Fe

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Circunvalación: un peatón murió atropellado por una camioneta

Se vienen los festejos por los 121 años de la escuela La Argentina

Se vienen los festejos por los 121 años de la escuela La Argentina

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador
Economía

Retenciones cero: siete empresas concentraron el 90% del cupo exportador

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio
Policiales

Rescatan a una adolescente encerrada por años y al bebé que tuvo en cautiverio

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL
Economía

El Banco Central endureció el cepo: prohibió combinar dólar oficial con MEP o CCL

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: La realidad es distinta
La Ciudad

Para el municipio la pobreza no bajó como dijo el Indec: "La realidad es distinta"

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa
Policiales

Villa Gobernador Gálvez: murió la mujer que había sufrido quemaduras en su casa

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral
Política

De regreso al país, Javier Milei activa el modo campaña electoral

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados
POLICIALES

La detención de Colo Cappelletti: denuncian allanamiento irregular en un centro de jubilados

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Por Thamina Habichayn
Política

Sin religión oficial en Santa Fe: qué ocurrirá con los feriados católicos

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025
La Ciudad

Alerta de humo: los incendios en las islas alcanzaron el mayor nivel en lo que va de 2025

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza
Información General

Para la UCA, las cifras difundidas por el Indec exageran la reducción de la pobreza

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados
Policiales

Quién es Colo Cappelletti, el último prófugo atrapado de la lista de los más buscados

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron
La Ciudad

Una trabajadora de Distrito Siete denunció que la despidieron

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos
Información General

Tráfico ilegal de fauna: secuestran 600 mil dólares en tapados y bolsos de animales protegidos

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda
Información General

La cuenta de X de la Policía Federal fue hackeada: promocionaron una criptomoneda

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo
Información General

Misterio en Chaco: cayó un extraño objeto metálico del cielo

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma
LA REGION

Roldán: hallaron cuatro animales mutilados y creen que fueron atacados por un puma

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto
Información General

Semana atípica en Rosario: octubre llega con un feriado y un asueto