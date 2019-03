El gobernador Miguel Lifschitz marcó el límite en la paritaria docente. "No hay manera de mejorar la oferta", dijo el mandatario y confirmó en las primeras horas de ayer que si hay nuevas medidas de fuerza, se descontarán los días no trabajados, tal como ya había anunciado su ministro de Gobierno, Pablo Farías. La titular de Educación, Claudia Balagué, volvió a dejar en claro su descontento y ratificó la oferta de la cláusula de actualización automática, "como la del año pasado", mientras que los delegados gremiales de Amsafé de toda la provincia se reunirán hoy en asamblea para discutir las mociones del plan de lucha. Amsafé Rosario hizo fuertes críticas (ver aparte).

En la última reunión paritaria, la provincia ofreció a docentes y estatales un aumento del 10 por ciento, más la continuidad de la cláusula gatillo, pero sujeta a la recaudación provincial. Tras escuchar la propuesta, en asamblea de delegados, el gremio decidió las tres mociones —van por medidas de fuerza de entre 48 y 72 horas— y la ganadora se llevará a la asamblea provincial.

Si bien el primero en advertir que no hay más margen de negociación y que se descontarán los días no trabajados fue el ministro de Gobierno, pero ayer el propio gobernador fue contundente al afirmar que "no hay manera de mejorar la oferta".

"Nos preocupa porque creo que no se está entendiendo la realidad de la Argentina, la realidad de los trabajadores de la actividad privada, de los sectores vulnerables, de los desempleados", describió el mandatario provincial, y destacó "el esfuerzo de la provincia por paliar la crisis, subsidiar el transporte y la energía".

Lifschitz abundó en la situación global en la que se están llevando adelante las negociaciones paritarias en la provincia y consideró: "Este año tenemos que acomodarnos a una realidad que no es la mejor y que obedece al contexto de la economía nacional".

Así, no sólo recalcó que "no hay forma de mejorar la oferta" y ratificó la advertencia hecha por Farías, sino que además indicó que está "atravesando la última etapa" de su gobierno, por lo que no actuará de manera "irresponsable".

Igual que en 2018

La ministra de Educación también manifestó su malestar ante la posibilidad de una profundización del plan de lucha y volvió a defender la oferta hecha en la mesa de negociación. "La propuesta incluye un 10 por ciento de incremento más la cláusula gatillo, eso sobre el básico es un 12 por ciento de incremento —detalló—. Nos parece una propuesta mejorada y que además incluye condiciones de estabilidad laboral a través de los concursos y titulaciones".

La funcionaria provincial también remarcó que se trata de un ofrecimiento "muy acorde a la situación de todos los argentinos" y aclaró que "la cláusula gatillo es como la del año pasado" y la consideró "una muy buena propuesta".

Para Balagué, lo ofertado también "es el máximo esfuerzo que puede hacer el gobierno" y agregó: "Esperamos que no haya un plan de lucha, que los chicos estén en la escuela, que es realmente lo que todos queremos".