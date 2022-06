Otro golazo de Messi: le devolvió la visión a un rosarino ciego gracias a su donación

En un mundo cada vez más desigual y atiborrado de violencia, hay acciones que conmueven y brillan con luz propia. Sucedió que desde este miércoles la vida del rosarino Cristian Guglielmett cambió para siempre, pudo mirar a los ojos y distinguir rostros, miradas y textos. Pese a que es no vidente desde hace 35 años años, podrá continuar traduciendo libros como lo hace habitualmente en la biblioteca municipal José Manuel Estrada gracias al avance de la ciencia y al aporte caritativo del crack Lionel Messi , quien a través de su fundación le donó un dispositivo de inteligencia artificial para devolverle el sentido de le visión mediante unos anteojos especiales y con tan solo presionar un botón. El dispositivo, valuado en alrededor de U$S 4 mil, permite leer y transmitir por voz todo aquello que tiene por delante, además de proporcionar sentido de orientación y reconocimiento facial. Sin embargo, el aporte solidario no tiene precio, puesto que jamás se podrá mensurar.

La cruzada solidaria que pudo concretarse a través de la Fundación Messi y OrCam Technologies, fabricante del dispositivo My Eye, a partir de una carta que el bibliotecario de 52 años le envió al capitán de la selección argentina surgido de la cantera de Newell's, quien es la cara que utilizó la marca y aseguran que "no dudo un instante" para ponerse a disposición de Cristian y poder cumplirle el sueño de volver a ver, gracias al aporte de la inteligencia artificial con la que está diseñado este dispositivo.

"No son mis ojos, pero esto me da una independencia y autonomía que antes no la tenía", reveló en Telefé Rosario, Cristian, un muchacho que quedó ciego a los 17 años y a pesar de eso se hizo camino en base a voluntad y tenacidad para poder cursar la carrera de Abogacía y recibirse en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), a partir del audio de casettes con los que su madre le ayudaba a poder grabar las clases.

cristian1.jpg

En ese sentido, destacó: "Este es el lugar adecuado para que me lo entreguen este dispositivo porque, además, yo trabajo en un servicio de lectura para invidentes o con disminución visual, por eso lo elegí".

"En la carta, fundamentalmente, le conté cuál había sido mi accidente y cuál era mi problema visual, además de hacerle llegar todo el informe médico por escrito y una breve historia de mi vida", reseñó Cristian al comentar detalles de la misiva enviada a Lionel Messi. Visiblemente emocionado, no perdió su modestia y humildad que lo caracterizó siempre: "No me la creo... hay que seguir. La carrera (abogado) la tengo gracias a mi vieja y recuerdo cuando ella se dormía y se le iba la voz cuando me desgrababa los audios para preparar los finales".

"Sí, me quedaba dormida", afirmó al rememorar con simpatía y perspicacia cuando ayudaba a Cristian a estudiar junto a su familia en su etapa de estudiante de Derecho. Y destacó: "Estoy contenta porque a él le da mayor independencia, me parece fantástico lo que le está pasando gracias en este dispositivo".

Por su lado, el gerente de OrCam Technologies, precisó las bondades que entrega el dispositivo de inteligencia artificial: "Es un dispositivo de lectura portátil que le brinda mayor autonomía a las personas con visión reducida o ceguera o dificultad de lectura como puede ser la dislexia. Este dispositivo permite leer y transmitir por voz todo lo que tiene adelante y en cualquier superficie, además de reconocimiento por voz y sentido de orientación".