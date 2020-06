No hubo hisopados positivos en los ingresos a Rosario

Hasta ayer no se detectaron hisopados de coronavirus positivos en los 26 puestos de control que dispuso el gobierno provincial, ubicados en diferentes ingresos al territorio santafesino. En cambio, sí hubo sospechas el jueves y ayer en la entrada a Santa Fe por el túnel subfluvial, donde tres personas presentaron el sentido del olfato alterado, por lo cual debieron volver a la ciudad de origen: Paraná.

Teniendo en cuenta que los casos de Covid-19, detectados en la provincia, fueron por contagios de quienes llegaron desde zonas con alta circulación viral, los controles en los ingresos se volvieron fundamentales. Tanto es así que en las principales entradas se realizan hisopados en plena ruta.

A principios de este mes, el gobierno provincial puso en marcha, a través del Ministerio de Salud y de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), el plan Accesos Cuidados en los ingresos a la provincia, con mayor énfasis en el peaje de General Lagos en la autopista Rosario-Buenos Aires, y en la ruta nacional 11, a la altura de la localidad de Florencia, en el límite con Chaco. Esta semana se puso especial atención también en la entrada por el túnel subfluvial.

El subsecretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Osvaldo Aymo, indicó que cada día llegan a la provincia, por el peaje de General Lagos, unos 18 mil vehículos y unos cuatro o cinco mil desde el túnel.

Cómo se controla

A cada persona que ingresa a la provincia se le toma la temperatura, con el termómetro láser. Si la marca indica más de 37,5 grados, se le realizan otros controles.

“Hemos colocado puestos sanitarios con un médico y un enfermero para que revisen a quienes tienen algún síntoma”, explicó Aymo.

En ese caso, se vuelve a tomar la temperatura con el termómetro de mercurio, y además, realiza una prueba del olfato. Si alguno de estos dos resultados arroja síntomas, inmediatamente, en plena ruta, se efectúa el hisopado indicado para detectar el Covid-19.

Además, a otros conductores tomados al azar también se les hace el hisopado, aunque no presenten síntomas.

El resultado del hisopado se obtiene en 24 horas, y la información se envía a la persona, mientras se despliega el protocolo del Ministerio de Salud de la Nación para la atención de casos positivos de Covid-19.

Además, si la temperatura del termómetro láser fuera mayor a 37,5, o si la persona no tuviera la aplicación nacional (Cuidar) o la provincial, que permiten la geolocalización, o no contara con la declaración jurada que habilite la actividad que motiva el traslado, el viajante deberá regresar a su lugar de origen, y no podrá entrar a la provincia.

Con todos estos controles, hasta ayer ninguno de los resultados fue positivo. Sólo hubo cuatro sospechosos: el caso del camionero de San Nicolás, que finalmente dio negativo, y el de tres persona procedentes de Paraná, cuyo test de olfato se mostró alterado y no pudieron ingresar a la provincia.

Estos controles se están realizando en todos los accesos de la provincia, aunque sólo se colocaron puestos sanitarios para realizar hisopados en aquellos que presentan mayor circulación vehicular, como el peaje de General Lagos y el túnel subfluvial, que une Santa Fe con Entre Ríos.

El gobernador Omar Perotti el jueves visitó el peaje de General Lagos para asegurarse cómo se están llevando a cabo estos controles.

“Quien presente la más mínima sospecha de coronavirus deberá regresar a su lugar de origen, y no se tendrán contemplaciones. Y lo mismo sucederá con quien no presente la declaración jurada que demuestre que la actividad que motiva el desplazamiento está habilitada”, aseguró el funcionario.

Además, Perotti recordó la obligatoriedad de circular con los permisos requeridos para ingresar o salir de la provincia. “Es parte del cumplimiento de las nuevas instancias; el que viene a la provincia y no es residente va a tener que hacer los 14 días de aislamiento; tenemos que tener la información concreta”, aseguró, y garantizó: “Lo que tenemos que hacer es cuidar a nuestra gente y tomar todos los recaudos habidos y por haber”.

Por su parte, Aymo subrayó por LT8 la necesidad de “no relajarse”, con los cuidados exigidos para prevenir los contagios de Covid-19.

En este marco, aclaró que “quienes deban viajar por motivos laborales, y cuenten con los permisos necesarios, podrán hacerlo sin inconvenientes”.