No docentes de la UNR catalogaron de "paupérrimo" el aumento salarial y se declararon en estado de alerta

Los trabajadores nucleados en Apur cuestionaron al gobierno nacional por el incremento del 7,5% otorgado de forma unilateral, sin paritarias

El personal no docente de la UNR se declaró en estado de alerta.

Los trabajadores no docentes de la UNR nucleados en la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Rosario (Apur) catalogaron de "paupérrimo" el último aumento salarial otorgado por el gobierno nacional , al tiempo que cuestionaron la decisión unilateral con la que fue aplicado ese incremento, que fue del 7,5%.

“Este aumento es paupérrimo y otorgado sin negociación ni paritarias por el gobierno de Javier Milei, que quiere exterminar la universidad pública ”, dijo de manera tajante el secretario general de la Apur, Miguel Roldán.

Recordó que “desde diciembre de 2023, todos los incrementos han sido inferiores a la inflación , provocando un deterioro sostenido del poder adquisitivo”.

“El plazo fijado para obtener una respuesta es de 15 días. Apur continuará informando sobre el avance de estas negociaciones y convoca a las compañeras y compañeros no docentes a mantenerse unidos y atentos en defensa de nuestros derechos”, alertó.

La suba otorgada por el gobierno nacional al personal no docente de las universidades está escalonado en seis tramos entre junio y noviembre de 2025, más una suma fija excepcional de 25 mil pesos por cargo.

Los reclamos, también a nivel nacional

Desde la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (Fatun) señalaron, en un comunicado, que “el gobierno miente al afirmar que hubo una recuperación salarial en nuestro sector”.

En ese orden, Fatun mantiene su propuesta centrada en dos ejes: convertir la garantía salarial en un adicional remunerativo e igualar el adicional por grado para todas las categorías.