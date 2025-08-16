La Capital | La Ciudad | UNR

No docentes de la UNR catalogaron de "paupérrimo" el aumento salarial y se declararon en estado de alerta

Los trabajadores nucleados en Apur cuestionaron al gobierno nacional por el incremento del 7,5% otorgado de forma unilateral, sin paritarias

16 de agosto 2025 · 19:42hs
El personal no docente de la UNR se declaró en estado de alerta.

El personal no docente de la UNR se declaró en estado de alerta.

Los trabajadores no docentes de la UNR nucleados en la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Rosario (Apur) catalogaron de "paupérrimo" el último aumento salarial otorgado por el gobierno nacional, al tiempo que cuestionaron la decisión unilateral con la que fue aplicado ese incremento, que fue del 7,5%.

“Este aumento es paupérrimo y otorgado sin negociación ni paritarias por el gobierno de Javier Milei, que quiere exterminar la universidad pública”, dijo de manera tajante el secretario general de la Apur, Miguel Roldán.

Recordó que “desde diciembre de 2023, todos los incrementos han sido inferiores a la inflación, provocando un deterioro sostenido del poder adquisitivo”.

“El plazo fijado para obtener una respuesta es de 15 días. Apur continuará informando sobre el avance de estas negociaciones y convoca a las compañeras y compañeros no docentes a mantenerse unidos y atentos en defensa de nuestros derechos”, alertó.

>> Leer más: Uno por uno: todos los cursos de la Escuela de Oficios de la UNR para este cuatrimestre

La suba otorgada por el gobierno nacional al personal no docente de las universidades está escalonado en seis tramos entre junio y noviembre de 2025, más una suma fija excepcional de 25 mil pesos por cargo.

Los reclamos, también a nivel nacional

Desde la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (Fatun) señalaron, en un comunicado, que “el gobierno miente al afirmar que hubo una recuperación salarial en nuestro sector”.

En ese orden, Fatun mantiene su propuesta centrada en dos ejes: convertir la garantía salarial en un adicional remunerativo e igualar el adicional por grado para todas las categorías.

Noticias relacionadas
El paro de los docentes universitarios se extenderá hasta el viernes en reclamo de aumento salarial.

Conflicto universitario: "El 60 % de los docentes cobra entre $150 mil y 600 mil"

Dos estudiantes de la UNR estuvieron este jueves en Buenos Aires para revalidar su puntaje en las residencias médicas

Residencias médicas: los estudiantes de la UNR no pudieron revalidar su nota

El velatorio de Locomotora Oliveras tuvo lugar en la Legislatura provincial. Este jueves una nueva convencional ocupará su lugar.

Este jueves jura la reemplazante de Locomotora Oliveras en la Convención Constituyente

Le Facultad de Derecho luce un nuevo aspecto, que lo acerca al de su construcción original.

Inauguraron la remodelación del edificio de la Facultad de Derecho

Ver comentarios

Las más leídas

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Defensa y Justicia vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Defensa y Justicia vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Lo último

Ariel Holan: Lo de Juan Giménez requiere estudios, pero es una lesión importante

Ariel Holan: "Lo de Juan Giménez requiere estudios, pero es una lesión importante"

El podio de Central: Alejo Véliz hizo lo que se necesitaba, pero no fue suficiente en el 1-1 con Riestra

El podio de Central: Alejo Véliz hizo lo que se necesitaba, pero no fue suficiente en el 1-1 con Riestra

Central ni siquiera consiguió el objetivo mínimo, que era ganar como un estímulo para llegar bien al clásico

Central ni siquiera consiguió el objetivo mínimo, que era ganar como un estímulo para llegar bien al clásico

Causa fentanilo: Javkin consideró que será "la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país"

El intendente dijo que todavía queda mucho por investigar y pidió "no meter esto en un barro o discusión electoral, porque es un caso gravísimo"
Causa fentanilo: Javkin consideró que será la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país
Central ni siquiera consiguió el objetivo mínimo, que era ganar como un estímulo para llegar bien al clásico

Por Rodolfo Parody
Ovación

Central ni siquiera consiguió el objetivo mínimo, que era ganar como un estímulo para llegar bien al clásico

El podio de Central: Alejo Véliz hizo lo que se necesitaba, pero no fue suficiente en el 1-1 con Riestra

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Central: Alejo Véliz hizo lo que se necesitaba, pero no fue suficiente en el 1-1 con Riestra

Ariel Holan: Lo de Juan Giménez requiere estudios, pero es una lesión importante
Ovación

Ariel Holan: "Lo de Juan Giménez requiere estudios, pero es una lesión importante"

Elecciones 2025: frenético cierre de listas en Santa Fe de cara al 26 de octubre
Política

Elecciones 2025: frenético cierre de listas en Santa Fe de cara al 26 de octubre

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Por Claudio Berón

Policiales

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Defensa y Justicia vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Defensa y Justicia vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Sancionan a empleados públicos por presentar certificados de salud falsos

Quién es quién en En el barro: todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

Quién es quién en "En el barro": todos los personajes y actrices de la serie furor de Netflix

Ovación
El podio de Central: Alejo Véliz hizo lo que se necesitaba, pero no fue suficiente en el 1-1 con Riestra

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Central: Alejo Véliz hizo lo que se necesitaba, pero no fue suficiente en el 1-1 con Riestra

El podio de Central: Alejo Véliz hizo lo que se necesitaba, pero no fue suficiente en el 1-1 con Riestra

El podio de Central: Alejo Véliz hizo lo que se necesitaba, pero no fue suficiente en el 1-1 con Riestra

Central ni siquiera consiguió el objetivo mínimo, que era ganar como un estímulo para llegar bien al clásico

Central ni siquiera consiguió el objetivo mínimo, que era ganar como un estímulo para llegar bien al clásico

Rugby Championship: prácticos y contundentes, los All Blacks vencieron a Los Pumas en Córdoba

Rugby Championship: prácticos y contundentes, los All Blacks vencieron a Los Pumas en Córdoba

Policiales
Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur
Policiales

Dos detenidos por extorsionar a un comerciante de zona sur

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Por robar autos, cayó en Casilda El Frío Rodríguez, un conocido ladrón de bancos

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Capitán Bermúdez: cómo sigue la causa por el homicidio de Juan Cruz Vitali

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

La Ciudad
No docentes de la UNR: El aumento del gobierno nacional es paupérrimo 
La Ciudad

No docentes de la UNR: "El aumento del gobierno nacional es paupérrimo" 

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Es inminente la llegada de la tormenta de Santa Rosa a Rosario

Julio bajo agua: fue el más lluvioso de los últimos 76 años en Rosario

Julio bajo agua: fue el más lluvioso de los últimos 76 años en Rosario

Causa fentanilo: Javkin consideró que será la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país

Causa fentanilo: Javkin consideró que será "la mayor catástrofe sanitaria de la historia del país"

El peronismo santafesino, atento a los movimientos de Cristina y Massa
Politica

El peronismo santafesino, atento a los movimientos de Cristina y Massa

Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección de Pullaro
Política

Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección de Pullaro

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro
Policiales

Condenas a una banda que acopiaba drogas en dos departamentos del centro

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene
Policiales

Operativo antinarco: 12 detenidos y droga escondida en el botín de un nene

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron
La Ciudad

Tres adolescentes le hicieron RCP a un hombre desvanecido y lo salvaron

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Ariel Holan y una novedad en el último entrenamiento antes de Riestra

Newells va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's va a Defensa y Justicia con regresos, sorpresas y apariciones llamativas

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país
La Ciudad

Cáncer infantil: una fundación de Rosario recibió a 89 niños del país

El gobierno pidió que el dueño del laboratorio HBL Pharma vaya preso
Política

El gobierno pidió que el dueño del laboratorio HBL Pharma vaya preso

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó
La Ciudad

Quién es García Furfaro, el dueño de HBL Pharma que tenía un laboratorio en Rosario que explotó

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico
La Ciudad

Un Hospital de los Peluches para que los chicos pierdan el miedo de ir al médico

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a un miembro de Los Menores por encubrir el homicidio que expuso a la banda

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito
LA CIUDAD

El Hospital de Niños Zona Norte recibió una donación tras subasta de bienes decomisados al delito

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios
La Ciudad

Aumento de tarifa de luz en Rosario: apuntan contra la política de subsidios

La Corte falló en contra del Señor del Tabaco y deberá pagar 1.400 millones de dólares
Información General

La Corte falló en contra del "Señor del Tabaco" y deberá pagar 1.400 millones de dólares

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección
Ovación

¿Intercambio de argentinos? El ex-Central que cambiaría de club por un compañero de la selección

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 
Policiales

Demoraron a huéspedes de Uruguay por estafa en un hotel rosarino 

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas
Policiales

Amenazas a Di María: dictan la primera condena por una de las balaceras mafiosas

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros
La Ciudad

Paritaria docente: Sadop rechazó la oferta y pide que siga la negociación sin paros

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional
La Ciudad

Los rectores desmintieron el anuncio de aumento que hizo el gobierno nacional