Mejora la situación del Covid en Rosario, pero las autoridades piden prudencia

Un dato que no puede pasarse por alto es que la tasa de letalidad (la cantidad de personas que mueren entre el total de los afectados) sigue siendo alta porque las complicaciones no pueden evitarse en muchos casos al no haber aún tratamientos específicos para Covid y porque la vacunación, que precisamente evita el agravamiento de los cuadros, recién comienza.

Cuidar que los contagios no vuelvan a dispararse es el mayor desafío para los gobiernos y para la población general que tiene que seguir respetando los protocolos que implican: uso de barbijo (bien colocado), distanciamiento de dos metros entre personas, lavado de manos en forma frecuente, ventilación de los ambientes y evitar reuniones sin tomar recaudos, eligiendo preferentemente los espacios abiertos.

Las vacunas

Una de las preocupaciones es la lentitud de la campaña de vacunación. Hasta el viernes habían llegado a la Secretaría de Salud municipal 6.151 primeras dosis de la vacuna contra el Covid y 3.150 segundas dosis (y un número importante de esa cantidad recién arribó en los últimos días), con lo que todavía está completándose la vacunación al personal de salud, que es el primero en la lista. Una buena noticia es que se completó la campaña en los geriátricos y que esta semana se empezará a citar a los mayores de 90 que se registraron en la página que habilitó para este fin la provincia. “La vacunación está en un horizonte cercano, pero sigue siendo lenta para cambiar el rumbo epidemiológico de la pandemia”, admitió Caruana.

Los docentes, que no tienen fecha precisa aún, sí tienen la promesa de que comenzarán a vacunarse antes del 15 de marzo. Ya están en el país las dosis que se trajeron desde China y que serán destinadas a este grupo. Esta semana se sumaron nuevos pedidos de gremios y sectores que exigieron a las autoridades sanitarias provinciales y locales ser considerados esenciales, como lo fueron durante la pandemia, y tener prioridad a la hora de recibir vacunas. Municipales, taxistas, encargados de edificios, personal de las funerarias, farmacéuticos y odontólogos hicieron sendos reclamos ya que no fueron considerados en esta primera etapa de la campaña. La provincia respondió que se ajusta a los lineamientos de Nación, que fijó los grupos “objetivo”, y que por lo tanto no puede hacer excepciones, lo que causó una gran desilusión en muchos de los sectores que consideran que por sus tareas están altamente expuestos.

De acuerdo a los registros de la Secretaría de Salud de Rosario en la última semana permanecían activos en la ciudad 8.346 casos de coronavirus. A mediados de enero superaban holgadamente los 10 mil. En la semana del 12 al 18 de febrero se identificaron 701 contagios y esta última semana 768, manteniéndose estable. En la semana del 12 al 18 de enero se habían anotado 2.406 contagios en Rosario. Una diferencia sustancial.

La tasa que indica el porcentaje de hisopados positivos pasó de 21% a mediados de enero (justo después de las fiestas de fin de año cuando se incrementaron las reuniones sociales y afectivas) al 17% en los últimos días. Lo mismo ocurre con la cantidad de camas ocupadas por personas con Covid: no hubo cambios significativos en las últimas semanas (siguen siendo el 10% del total de las camas disponibles en la ciudad), pero a mediados de enero los enfermos de Covid representaban casi el 15% del total, con lo que también se advierte un cambio favorable.

Entre quienes en infectan, el grupo que está entre los 30 y los 44 años representa la franja más elevada seguida por los chicos de entre 15 y 29 años, y luego los adultos de entre 45 y 59. Estas proporciones son estables en los últimos meses con una leve suba entre los más jóvenes.