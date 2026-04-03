Ópticas de Rosario, en alerta por atrasos de Pami: "Lo nuestro es apoyo social a los jubilados"

La demora llega hasta facturas de octubre de 2025. El servicio no fue cortado de manera oficial, pero no descartan que individualmente se hayan tomado medidas drásticas

Crece la preocupación en las ópticas de Rosario por la falta de pago y diálogo con el Pami . Los comerciantes advierten hasta seis meses de atrasos de pagos. Aseguran que, al no generar ingresos, la cobertura que ofrecen a los jubilados “es de apoyo social”.

La Cámara de Ópticas de la segunda circunscripción de Santa Fe, que nuclea a Rosario y todo el sur provincial, intenta sostener la prestación con Pami hasta última instancia. Todavía resisten a tomar el camino que sus colegas de la primera circunscripción llevaron adelante, aunque la problemática es similar.

El principal problema es el atraso en los pagos de las prestaciones que en algunos casos llega hasta octubre de 2025, contó Lucio Marani , presidente de la Cámara de Ópticas de Rosario, en LT8 . Y aunque ni el Colegio de Ópticos, ni la cámara resolvieron suspender la atención de manera oficial , reconoció que “ puede estar resentida porque algunos comercios tomaron la resolución unilateral ya que hablamos de facturas de octubre impagas, al margen de que el valor de las prestaciones quedó atrasado”.

“En esta época cuando se cuentan los porotos de a uno, estas cuestiones de atraso de pagos en prestadores importantes como Pami se siente mucho más ”, planteó Marani y aseguró que se acumulan los prestadores o comercios que se retiraron de la cartilla de la obra social del Estado ante esta crítica situación.

Por lente y armazón, Pami llega a pagar unos 30 mil pesos en promedio, contó Marani. Un par de anteojos por particular tiene un piso de 150 mil pesos. “Las ópticas no hacemos un negocio con Pami. Ya sabemos cómo es y lo tomamos como una cobertura de apoyo social a los jubilados”, contó.

Sin embargo, todo llega a un límite y eso es cuando la prestación da saldo negativo. “A lo mejor en otra época, con otro volumen de venta y otra situación económica, lo de Pami pasa desapercibido porque se licuan con la venta en general”, señaló el presidente de la Cámaras de Ópticas.

Los números que manejan los comerciantes de ópticas “empiezan a hacerse pesados” y en caso de que se lleve adelante un corte de prestaciones los afiliados no podrían acceder a la cobertura habitual en ópticas para la provisión de anteojos ni otras prestaciones vinculadas a la salud visual. Por ahora Rosario y la región resisten y siguen atendiendo a los afiliados del Pami.

Por otro lado, Marani denunció que además del problema del atraso de pagos y los aranceles atrasados, otro inconveniente es la comunicación con Pami: "Tratamos de hablar con los referentes, personal de carrera dentro del Pami de Rosario, y no hay respuesta. Nos dicen que cambiaron el sistema de pago, ahora decide qué pagar y cuándo el Ministerio de Economía de la Nación".

Las farmacias también se quejan

Desde principios de 2026 el Colegio de Farmacéuticos de Rosario manifestó su malestar por las deudas que Pami mantiene con los comercios. Es otro rubro que pelea para seguir atendiendo a los jubilados dentro de la obra social estatal. "La situación del Pami con sus prestadores farmacéuticos no se ha regularizado. Persisten los mismos atrasos desde hace más de tres meses", señaló Marianela Ruani, integrante de la entidad de farmacéuticos, a La Capital.

Además, Ruani aseguró que las farmacias continuarán "realizando el máximo esfuerzo posible para no discontinuar la provisión de medicamentos a estos afiliados" y reveló que aunque existe un compromiso para reducir la deuda, "lamentablemente, dichos compromisos no se han visto reflejados en hechos concretos".

La falta de pago de Pami a las farmacias no sólo afecta a los comercios, sino a toda la cadena de medicamentos. En este contexto, el dinero que falta en los locales, también reciente el pago de estos a las droguerías. Meses atrás, Claudia Varela, presidenta del Colegio de Farmacéuticos, había alertado en LT8: "Las droguerías pueden darnos un poco más de margen, pero llega un momento en que si uno no tiene un dinero extra, o los ahorros se terminan, no podremos seguir atendiendo a los afiliados, porque representa un monto muy importante la dispensa de Pami”.

Más prestaciones en conflicto con Pami

Hace menos de un mes los afiliados al Pami se encontraron con otra pérdida elemental: el corte de las prestaciones de los odontólogos. Aquellos que prestan servicio a esta obra social denunciaron deudas desde octubre de 2025.

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Los pagos, indicó el odontólogo Cristian Jacques en diálogo con LT8, se venían haciendo de manera regular y sin inconvenientes. Pero ahora se encontraron "de repente y sin previo aviso, sin los respectivos depósitos" de las prestaciones de octubre y noviembre, además de las cápitas de enero.

Respecto al sistema capitado de Pami, Jacques explicó que las prestaciones se abonan tres meses después de que se emite la autorización o la terminación de los trabajos y que las cápitas se cobran a mes vencido. Por ello, remarcó que en febrero debían cobrar las cápitas de enero y que todavía tienen que cobrar prestaciones de octubre y noviembre, que deberían haberse abonado por parte de Pami, teniendo en cuenta los plazos marcados por el odontólogo, en enero y febrero, respectivamente.

Respecto a los montos que cobran los odontólogos en Rosario que prestan servicios para Pami, Jacques explicó: "El valor de la cápita hoy es de 376 pesos, menos que el valor de un alfajor. Una prótesis, que es la orden de prestación, se abona 122.000 pesos. Nos están abonando a los odontólogos tres meses después, o más, las prestaciones realizadas.