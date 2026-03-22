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A 50 años del golpe, la marcha en Rosario tendrá un cierre musical con 40 artistas en escena

Cuarenta artistas rosarinos de distintas generaciones y estilos le pondrán música al cierre de la marcha del 24 de marzo en una propuesta colectiva atravesada por la memoria, la verdad y la justicia.

22 de marzo 2026 · 19:39hs
Parte de los artistas que participarán del cierre musical del Día de la Memoria

Parte de los artistas que participarán del cierre musical del Día de la Memoria, Verdad y Justicia posaron para la foto durante uno de los ensayos. 

La movilización de este 24 de marzo en Rosario, atravesada por la conmemoración de los 50 años del último golpe cívico-militar, se perfila como una de las más masivas y emotivas de los últimos tiempos. En ese marco, el acto central que se realizará en una escenario que se montará en el Parque Nacional a la Bandera sumará un cierre artístico de fuerte carga simbólica: cuarenta músicos rosarinos de distintas generaciones, géneros y estilos compartirán escenario en una propuesta colectiva pensada para ponerle música a la memoria, la verdad y la justicia.

Bajo el nombre Canciones de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, la iniciativa reunirá este martes a decenas de artistas locales en un tramo final que promete conmover al público. La lista de temas, interpretada de manera conjunta, buscará acompañar el cierre de una jornada cargada de memoria y reflexión con un mensaje coral desde la música.

La convocatoria por el Día de la Memoria está prevista para este martes 24 de marzo, a las 15 horas, en la plaza San Martín, mientras que la partida de la marcha será a las 16. El recorrido será el mismo que en ediciones anteriores: los manifestantes tomarán Dorrego hasta San Lorenzo, luego San Lorenzo-Laprida y finalmente Laprida-Córdoba para descender hacia el escenario montado en el Parque Nacional a la Bandera.

"Emociona el compromiso de toda la gente, músicos e instrumentistas. Hay cinco generaciones de músicos que se pusieron este evento al hombro", cuenta la cantante Myriam Cubelos al diario La Capital.

Lo cierto es que la propuesta es multitudinaria: "Nos iremos turnando en grupos grandes, con una banda de instrumentos que nos acompañará en todos los temas", afirma Cubelos y avisa: "La lista de canciones es sorpresa pero son todas representativa de la resistencia. Es muy fuerte y emocionante". Además, entre tema y tema María de los Ángeles "Chiqui" González leerá textos breves.

El evento iba a ser algo distinto: en un primer momento se le propuso al cantautor Jorge Fandermole que estuviera en el cierre musical. Sin embargo, el artista hizo una contrapropuesta y fue aceptada. "Jorge nos convocó a todos los músicos que pudiéramos participar. Seríamos muchos más pero hay algunos de viaje o con otras actividades". Así, la imagen de una sola persona con su guitarra en el centro del escenario se transformó en una multitud de artistas pidiendo por Memoria, Verdad y Justicia.

>>Leer más: Memoria en Roldán: "Al cumplirse los 50 años del golpe cívico militar mucha gente se acercó a participar"

"Nuestro granito de arena"

"Nos reunimos una buena cantidad de músicos de Rosario y la zona. Nos hubiese gustado ampliarlo más pero por cuestiones técnicas y operativas en general no se puede", explicó Jorge Fandermole en diálogo con este medio.

"Logramos ensayar, armar un grupo de instrumentistas y un enorme grupo de cantantes para encarar el repertorio de canciones representativas de la resistencia de la canción durante la dictadura y luego con la recuperación de la democracia, de una poética desde el cancionero, el testimonio de la recuperación de esa palabra", refuerza.

Asimismo, el cantautor sostuvo que "hubo mucha predisposición" al encarar esta propuesta y subrayó la gran voluntad de los músicos que se organizaron para llevar adelante lo que sucederá el martes a la tarde noche.

"Tiene que ser una gran convocatoria donde lo más importante es el llamamiento a la marcha, a estar presentes, a la recuperación de la memoria. Lo que hacemos es meramente nuestro granito de arena, nuestra colaboración a la tarea de las organizaciones de derechos humanos que trabajan desde hace tantos años en esto. Ponemos el mayor énfasis en la cuestión de la convocatoria popular a participar de la marcha. Lo que hacemos nosotros es intentar llevar un poco de belleza, alegría y esperanza al finalizar la jornada", concluyó.

Los artistas que estarán presentes forman parte del Colectivo de Músicxs: Rocío Basualdo, Pablo Andres Pino, Julia Pistono, Cesar Debernardi, Juan Trapani, Fernando Silva, Vicky Alancay, Sandra Corizzo, Myriam Cubelos, Juancho Perone, Héctor De Benedictis, Jorge Fandermole, Marcos Migoni, Leonardo Vega, Aldana Moriconi, Vanesa Baccelliere, Matías Trovant, Noelia García, Vicky Durand Mansilla, Maia López, Raúl Rey, Irene Rodríguez, Ike Parodi, Matías Belmonte, Ciro Spizzirri, Clara Bertolini, Natalia Gómez Alarcón, Mercedes Borrell, Neyen Morra, Liza Polichiso, Julián Venegas, José Santucho, Diego Petrelli, Gianni Iazzetta, Mauricio Cuesta, Julián Cerdán, José María Blanc, Fabián Gallardo, Gabriela Rivoira y Martín Neri.

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