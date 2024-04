"Los hechos están recontra acreditados", dijo el abogado de Juan Pedro Aleart

Asimismo, confirmó que “la causa ( en contra del tío de Aleart ) está declarada prescripta. Eso quiere decir que por el transcurso del tiempo se cerró, pero esa resolución está apelada ante la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe" . Y explicó: "El máximo tribunal tiene que expedirse y después resolver sobre el punto concreto: hay una ley de 2015 que establece que los delitos contra menores no prescriben hasta que el menor renuncia un día después o 50 años después”.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8 , el abogado querellante señalo que ante eso “l os jueces interpretan que esa ley no puede ser aplicada retroactivamente" . Y añadió: "El tema es que hay convenios internacionales como la Convención por los Derechos del Niño que establece derechos por encima de los derechos en tensión de los imputados. Son derechos que se establecen criterios por encima de la Constitución porque son convenios internacionales . Eso es lo que estamos pidiendo”.

“De hecho, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación hay tiene más de 15 casos en trámite hace unos años y todavía no se expidió. Ahora estamos que se expida primero la Corte de Santa Fe. Hay un tribunal de Venado Tuerto que se expidió en este sentido. Son excepciones, porque todos los demás cierran automáticamente las causas porque los fiscales no apelan. Estos casos de prescripciones. Nos enteramos del caso de Juan Pedro porque es un hombre conocido, pero sino no se entera nadie y prescriben causas todos los días”, agregó.

Soto sostuvo que “son muy pocos los fiscales que tienen la valentía para decir que las víctimas tienen los mismos derechos que el imputado y que este delito no prescribió. El chico que es víctima de un abuso no solo es víctima desde concepto jurídico. Lo es en muchos aspectos, la culpa, la vergüenza, todo eso es terrible. Y es lo que ha vivido Juan Pedro, un infierno toda la vida y necesitaba contarlo porque no aguantaba más”.

Juan Pedro Aleart.mp4

“Es un infierno lo que ha vivido y es necesario que la Justicia lo sepa", enfatizó el letrado, y concluyó: "Además, es necesario que un montón de víctimas, que no tienen voz, puedan denunciar lo que sufrieron. Lo que ocurrió es un delito y por encima de eso está la verdad, y es lo que contó Juan Pedro. Eso lo reconocieron en la Cámara: los escritos que presentamos son verosímiles y razonables, pero cerraron la causa. Los hechos sucedieron y están recontra acreditados".

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o conocés a alguien que la esté sufriendo, te podés comunicar las 24 horas, los 365 días del año, desde todo el país y de manera gratuita a la línea 137 o enviar un mensaje de WhatsApp al 11-3133-1000.

En Rosario, podés llamar al 0800 444 0420, todos los días, las 24 hs. Si no podés hablar, escribí al whatsapp 3415781509. En caso de emergencias, llamá al 911.