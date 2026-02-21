La Capital | Ovación | en vivo

En vivo: Argentino tuvo un descuido y lo pierde ante Juventud Unida en el Olaeta

Argentino comienza la nueva temporada de Primera C. El equipo de José Previtti enfrenta a Juventud Unida. Seguilo en vivo por La Capital.

21 de febrero 2026 · 17:08hs
Juan Ignacio Braña la pisa delante de su marca. Argentino y el debut en Primera C ante Juventud Unida.

Gustavo de los Ríos

La masa salaíta

Gustavo de los Ríos

Los jugadores de Argentina

CAA

Argentino debuta en la Primera C 2026, ante Juventud Unida en el José Martín Olaeta, y en el inicio del complemento lo pierde 1 a 0, con gol de Giménez de cabeza a los 49'. El equipo de José Previtti había tenido las más claras hasta ahí. Seguilo en vivo por La Capital.

Minuto a minuto del Salaíto y el Lobo

74' Nuevo cabio en Argentino, Juan Cisneros por Dago Sánchez.

71' Buen remate de afuera del área de Sánchez, que Burlón sacó al córner.

59' Dos veces tuvo el empate Argentino. El ingresado Orijuela maniobró bárbaro por izquierda y su remate fue despejado por Paredes casi en la línea. La tomó Andrada afuera del área, entró decidido y su derechazo pasó a milímetros de la cabeza de Aronna.

56' Previtti busca reacción y metió tres cambios: Wilfrán Orijuela por Milton Espíndola; Ignacio Valles por Manuel Báez y René González por Juan Ignacio Braña-

49' GOL DE JUVENTUD UNIDA. Pase cruzado desde la izquierda, mal Andrada que se la dejó a Vega por el otro sector, y el 10 ni lerdo ni perezoso mandó el centro que entró a Giménez solo en el área, cabeceándola al gol.

41' Clarísima de Argentino. Raga asistió de zurda a ras del piso y le quedó a Aronna, quien solo la tiró increíblemente arriba.

23' La más clara. Tiro libre largo de Sánchez, al que le cometieron la falta, y cabezazo de Aronna al travesaño.

22' Facundo Aronna combinó bien con Dago Sánchez y le intentó pegar de volea. A las manos de Burlón.

9' Pareció claro penal para Juventud Unida de Manuel Báez sobre Ian Escobar, que le ganó en velocidad entrando por izquierda tras un pelotazo cruzado de Lucio Ortiz.

Las formaciones en el Olaeta

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAArgentinoOK/status/2025289082385875163&partner=&hide_thread=false

Juventud Unida forma a su vez con Agustin Burlón; Lucio Ortiz, Esteban Fernández, Maximiliano Paredes e Ian Escobar; Alan Vega, Rodrigo Lastra. Angel Luna (C) y Nahuel Aiuto; Mauro Peiro y Fernando Giménez. Director técnico: Juan Alvarez.

El árbitro es Gonzalo Correa y los asistentes Diego Ortiz (1º), Fabricio Osorio (2º) y Lautaro Díaz (4º árbitro).

El vivo de Argentino ante Juventud Unida

Embed - EN VIVO | Argentino (R) vs Juventud Unida | FECHA 1 - PRIMERA C
Embed - ARGENTINO - JUVENTUD UNIDA | PRIMERA C | FECHA 1 ZONA A

