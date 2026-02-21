Revolución Marco Ruben: la historia del inesperado regreso del goleador histórico de Central

Su retorno a Central no fue de un día para el otro, sino que hace meses que vienen hablando. Una historia similar a su anterior vuelta al club de Arroyito

Marco Ruben lució la ya la camiseta de Central en el entrenamiento matutino de este sábado, posderrota contra Telleres.

Detrás de cada gran acontecimiento suele haber una gran historia. La vuelta de Marco Ruben a Central para cumplir el sueño de volver a jugar una Copa Libertadores junto a Ángel Di María fue sorpresa, pero ya es una realidad y, para lograrlo, sucedieron unas cuantas cosas. Nada ocurrió de la noche a la mañana.

Ya hubo un primer entrenamiento de Ruben con sus compañeros, quienes se sorprendieron al verlo en el predio de Arroyo Seco. Marco no quiso perder tiempo e inmediatamente se lanzó al trabajo y se puso bajo las órdenes del cuerpo técnico.

“No es una vuelta, nunca me fui”, es la frase que dice Marco Ruben en el anuncio que hizo el club a través de sus redes sociales y que sacudió, una vez más, el semblante auriazul. Inmediatamente trascendió la información de que el goleador histórico de Central ya estaba en Arroyo Seco .

Furor en Arroyo Seco

Es más, su presencia causó furor en el seno del plantel, ya que nadie sabía lo que iba a ocurrir. Había quienes estaban al tanto de la situación y que la chance de su regreso estaba latente, pero absolutamente nadie imaginaba encontrárselo en el predio.

Despedida Marco es lanzado al aire por sus compañeros en su última despedida. Fue en diciembre de 2024, frente a Belgrano. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

La sorpresa fue mayúscula incluso para el propio Di María, con quien hubo un fuerte abrazo en el momento en que se cruzaron. Fideo era uno de los que sabía que el regreso del goleador histórico podía concretarse, pero lo que nunca pensó es que el reencuentro en una práctica iba a ser ya.

>>Leer más: Marco Ruben y Central juntos otras vez: cómo le fue al goleador en su anterior regreso

Como sucedió en su último regreso, la historia no se escribió en un par de días ni a los apurones. Hace desde principio de año que desde la dirigencia y Ruben venían manejando la posibilidad. Al ahora nuevamente futbolista profesional siempre le gustó la idea de volver a compartir plantel con Angelito y desde la dirigencia siempre hubo predisposición para el nuevo regreso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2025284153726427435&partner=&hide_thread=false Tu felicidad nos hace felices a todos



Marco ya se entrenó con el plantel esta mañana en Arroyo pic.twitter.com/kpPwj1taBW — Rosario Central (@RosarioCentral) February 21, 2026

Desde ese mismo momento, sin tener en claro cuál iba a ser el fin de la historia, Ruben se puso a reacondicionar su físico. Del lado del club lo que se hizo fue activar su ficha por las dudas, previendo un final feliz. Se recuerda que el último club en el que jugó fue justamente en el de Arroyito.

Marco Ruben se tomó su tiempo

Pero claro, Marco debía solucionar algunas cuestiones personales primero, porque hay si algo que siempre dejó en claro fue su profesionalismo. Le llevó un tiempo acomodar esas situaciones y cuando se convenció que podía, comunicó su decisión.

>>Leer más: Central tardó mucho tiempo en desarmar el plan de Tevez y se quedó sin nada

En el momento en que comenzaron las charlas, el técnico Jorge Almirón por supuesto fue consultado y, dicen, la respuesta del DT fue afirmativa desde el primer minuto. Considera que, desde el lugar que le toque, su aporte será invalorable.

Marco3 Venga ese abrazo. Marco Ruben y Di María se saludan en Arroyo Seco, ni bien Fideo llegó al predio.

Lo que cuentan es que Ruben siempre se mostró ilusionado con formar parte de este nuevo proceso y con Di María en el plantel. Finalmente lo concretó. Es más, en el partido frente a River, Marco estuvo en la cancha, en uno de los palcos sobre la platea de calle Cordiviola. Frente a Talleres prefirió no ir para no generar ningún tipo de atracción por fuera del partido, pero lo hizo sabiendo que a la mañana siguiente ya iba a ser uno más en el predio de Arroyo Seco.

Aquel regreso fue más trabajado

En su anterior regreso hubo un viaje de algunos directivos a Uruguay para convencerlo y una decisión del jugador de hacer una primera escala en Deportivo Maldonado para tomar ritmo y convencerse de que podía volver a jugar, por lo que las especulaciones de lo que vendría meses después siempre estuvo. Lo de ahora tuvo otros ribetes, pero siempre con el deseo y el amor por Central como eje.

>>Leer más: Central tardó mucho tiempo en desarmar el plan de Tevez y se quedó sin nada

Ahora fue Marco el que mostró interés. Desde Central le dieron para adelante y en la previa a la decisión definitiva siempre lo pincharon para que pudiera hacer realidad el sueño de volver a jugar en Central por supuesto, pero básicamente de hacerlo junto a Angelito Di María.