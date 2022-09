Ley de Humedales: para Figueroa Casas, "hay que consensuar ambiente y producción"

La de esta tarde será una “reunión para escuchar” a los especialistas, dijo la diputada, ya que “no hubo oportunidad” de hacerlo en el marco de la Comisión de Agricultura y sí en la de Recursos Naturales. “Es para que se expresen quienes se van a ver afectados” por la norma.

Figueroa Casas detalló cinco puntos que entiende son prioritarios para la Ley de Humedales. Primero la definición de “humedal”, de la que dependerá el tipo de reglamentación a disponer. El segundo es el llamado “tiempo de transición” de imposición de la ley con más o menos restricciones. El tercero y el cuarto son el monto del presupuesto destinado a la implementación de la norma y sobre todo “cómo se va repartir” entre los afectados y las provincias. El quinto punto importante es sobre las posibles actividades en el humedal y el nivel de cuidado ambiental, entre ellos el uso o no de agroquímicos.

Germana Figueroa Casas.jpg La diputada nacional por Santa Fe, Germana Figueroa Casas (Juntos por el Cambio) cree que Ley de Humedales “no servirá para solucionar el tema del humo”. Archivo Diario La Capital

La diputada fue más allá y aseguró que, contrariamente a lo que espera la población, la Ley de Humedales “no servirá para solucionar el tema del humo”. Y agregó: “Mi posición es encontrar un equilibrio. Creo en el cuidado del ambiente pero también sé de dónde venimos y nos ponemos cerca de la producción”. Para Figueroa Casas, el proyecto debe ser “consensuado, coherente, trabajado”.

Finalmente, recordó que el oficialismo aseguró estar “abierto a hacer modificaciones” y, de no ser así, se esperanzó de que haya tanto un dictamen de la mayoría y otro de la minoría en el recinto para votar.

comisionleyhumedales01b.jpg Vista de las reuniones de comisiones en el debate de la Ley de Humedales de la que se espera tener este jueves un dictamen para elevarlo al recinto. Archivo Diario La Capital

La movida

La reunión forma parte de la agenda impulsada por la comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados presidida por el legislador formoseño (JxC) Ricardo Buryaile, un contador y agricultor representante de los sectores opuestos a la Circular 125 y ministro de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri.

Según Buryaile, la letra de la iniciativa "no soluciona el problema de los incendios" en el Delta del Paraná ya que no es un problema ocasionado por los agronegocios. "Nadie incendia un campo en mayo porque se queda sin comida, porque el pasto no brota”, sostuvo.

Negó que los ganaderos sean responsables de las quemas y afirmó: “No se van a terminar los incendios con la ley de humedales". Buryaile cree que la ley de humedales tiene un carácter “prohibitivo” para el desempeño de actividades económicas regionales, como la ganadería y la agricultura.

Para el jueves

El oficialismo restó importancia a la reunión convocada por Buryale y espera que este jueves haya un dictamen favorable para elevar el proyecto al recinto lo antes posible. El presidente de la comisión de Recursos Naturales y relator por la oposición, Leonardo Grosso (FdT), aseguró que tiene los votos para obtener el dictamen con el apoyo del Interbloque Federal, que incluye a los socialistas santafesinos, del Frente de Izquierda y de otros peronistas de provincias agricultoras y mineras que esperan algunas modificaciones a la ley.

Por su parte, opina que la estrategia de JxC es dilatar el debate, si es posible frenar el tratamiento y si no introducir modificaciones a ley.

Los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de la Nación por Santa Fe son Germana Figueroa Casas y Juan Carlos Nuñez de JxC y Marcos Cleri del Frente de Todos.