Leda se sentará este sábado en la mesa de Mirtha Legrand

“Me invitan porque quieren conocerme, quieren saber de qué se trata todo el movimiento que hacemos y que es lo que hacemos por amor a Dios”, dijo Leda a Radio 2. Confesó que no está nerviosa ante la inminente cita. Al punto que ni eligió la ropa con la que va a presentarse en uno de los programas más vistos en la televisión. “Trato de vivir el momento, el día a día. Va todo muy rápido y no hay tiempo para eso. Estoy tranquila y no siento ningún miedo ”, dijo.

Pero hace algunos meses, Leda volvió a la ex Rural. El regreso al predio ubicado en el parque Independencia se produjo al llegar a un nuevo acuerdo con el municipio rosarino para brindar contención y una mejor atención a las miles de personas que se acercan a escuchar un mensaje espiritual. Allí se presentó hace unos diez días, cuando de nuevo hubo una larga hilera de personas esperando para participar de las reuniones que lidera.

"They came by the thousands, praying for a miracle", publicó en su idioma original The Washington Post, tratando de explicar el fenómeno Leda Bergonzi y por qué "llegan de a miles, rezando por un milagro". Y ya desde el título ensaya una respuesta: "Una sanadora con jeans ajustados está haciendo que los católicos regresen a misa".

Leda tuvo un crecimiento exponencial y, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un nombre fácilmente reconocible para los rosarinos, que acudieron de a miles a escuchar su palabra y esperar durante largas horas su abrazo. Y esa misma explosión no demoró en llegar a toda la provincia, a toda Argentina e incluso a países limítrofes. Ahora, esta mujer de 44 años que asegura ser "una persona común y corriente" y que dice ser "un instrumento de Dios", aparece en titulares de portales latinoamericanos y de Estados Unidos.

"La nueva beata argentina de 44 años que es casada y tiene cinco hijos", es la presentación del portal Semana, parte de un conglomerado de medios colombiano. Destaca que Leda "no accede a ningún beneficio económico por parte de quienes acuden a ella" y, por supuesto, no omite que "ha atendido a familiares del astro argentino Lionel Messi, como su madre Celia Cuccittini y su hermano Matías".

Cada vez que convoca, interminables filas de seguidores que confían en sus dones milagrosos de sanación se acercan. Cruzando la cordillera, cada vez son más los que se preguntan quién es Leda, y de hecho su nombre aparece entre las búsqueda más destacadas del año pasado en Google Chile: en la lista de "quién es" se codea con personalidades como Tini, Silvina Luna y Dalai Lama.

"Conocida como la sanadora de Rosario, celebra masivas misas de sanación y se le atribuyen supuestos milagros y sanaciones a enfermos", publican distintos medios chilenos. BioBioChile la menciona como "la sanadora trasandina" o "la sacerdotisa rosarina", señala que sus seguidores afirmaron "que sus afecciones, patologías y dolencias habían desaparecido tras ser tocados por las manos de Leda", y destaca como una curiosidad que "sólo viste jeans y blusas (por lo general blancas), como cualquier otra persona".

"La mayoría de las personas que van a verla son enfermos con diversos tipos de patologías, que buscan con esperanza ser milagrosamente sanados por Leda, a través de Dios. Cabe destacar que, insólitamente, hasta la Iglesia católica argentina la avala", indica RedGol.

El portal Radio Pauta, también chileno, remarca que la gente hace largas filas para verla "incluso en condiciones climáticas adversas", y se pregunta: "¿Es realmente una sanadora o simplemente una creyente con un carisma especial?".

Catholic News Agency publica noticias religiosas en inglés y es parte de la Red Católica Global EWTN, con llegada a más 140 países. El artículo dedicado a Leda menciona en el título, con grandes letras, la visita que le hizo "la madre de Messi", y remarca que "la Arquidiócesis de Rosario afirmó que este fenómeno religioso que se ha expandido en los últimos meses es un fenómeno que se da al interior de la Iglesia Católica".

The Washington Post asegura que tanto en Argentina como en Rosario hubo anteriormente "sacerdotes carismáticos que atrajeron a grandes multitudes en busca de curación", y deja en claro que "Bergonzi no se parece en nada a ellos. Es laica y no usa túnicas ni velos. Prefiere los jeans ajustados y las zapatillas altas".

Pero el medio estadounidense pone principalmente el foco en la gente y elige recorrer las filas de creyentes que acarrean distintas enfermedades. "Allí estaba la mujer de 21 años que quedó paralizada e intubada. El ex camionero de 66 años que perdió la voz hace dos años. Un hombre de 56 años que poco a poco fue perdiendo la visión. Viajaron en ómnibus desde todo el país, acamparon durante la noche y esperaron en fila durante horas. Luego, uno a uno, con muletas y sillas de ruedas, cargando a bebés y llevando fotografías de familiares lejanos, se acercaron a la mujer que esperaban que los sanara. Y, uno por uno, empezaron a desmayarse".

Las polémicas declaraciones de Leda sobre el cáncer

La popularidad de Leda creció rápidamente y sus encuentros trascendieron las fronteras, primero, de Rosario y luego, de la Argentina. El pasado enero viajó a Chile, encabezó un encuentro en el Templo Votivo de la comuna de Maipú, en la región metropolitana de Santiago de Chile, al que asistió una nutrida concurrencia.

“Tenemos que entrar en silencio, porque Cristo va a estar acá en medio nuestro. Tenemos que entrar en una profunda oración y entrega”, dijo en esa oportunidad, y añadió: “El cáncer es una enfermedad del hoy. Sabemos que tiene un origen, que es la falta de perdón”. Sus palabras provocaron fuertes reacciones.

El arzobispo de Santiago y máster en Bioética, Fernando Chomalí, criticó aLeda, quien se refirió al cáncer como una "enfermedad emocional" con origen en la "falta de perdón". "Estoy absolutamente en contra de esa afirmación de ella. No es lo que dice la ciencia, en la cual yo creo mucho. No creo en eso", disparó.

Por su parte, el Arzobispado de Rosario se despegó de las polémicas declaraciones de Leda. “Las expresiones de la sra. Bergonzi acerca del origen del cáncer son de su exclusiva responsabilidad y no se corresponden con la enseñanza de la Iglesia en dicha materia”, se manifestó la entidad religiosa en un texto firmado por Emilio Cardarelli.

También le salió al cruce la presidenta de la Asociación de Oncología de Rosario, Alejandra Bártoli, quien dijo que "no se puede asegurar que hay una única causa que produce el cáncer y que esa causa es, además, de carácter únicamente emocional”. Y enfaitzó: “ Hay que tener mucho cuidado cuando se hace referencia al origen del cáncer".

Una ONG pide a la Justicia que investigue el apoyo oficial a Leda

El fundador de la ONG Libre Mente (dedicada a recibir denuncias de damnificados de sectas), Pablo Salum se presentó ante la Justicia Federal para pedir que se investigue si el municipio rosarino y las autoridades de la provincia de Santa Fe incurrieron en alguna irregularidad al promover actividades de la "sanadora" utilizando fondos públicos.

"Me dirijo a usted en mi calidad de ciudadano y en representación de la salud pública con el objetivo de denunciar la posible comisión de delitos" por parte de autoridades de la provincia de Santa Fe y la Municipalidad de Rosario, inicia el escrito Salum para agregar: "Buscamos que se realice una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y determinar si existen fundamentos para proceder legalmente". A continuación describe hechos a lo largo del año pasado donde participaron agentes de Tránsito, Inspección, ambulancias "eventos que fueron y son promocionados desde el municipio". Y tras aportar las coberturas periodísticas de diversos medios y portales en relación a estos encuentros pide que se analice la presunta comisión de delitos.

El secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Sebastián Chale, salió a responder. Aclaró que la intervención fue para ordenar “una situación generada por la masiva convocatoria” que Bergonzi fue adquiriendo con el paso del tiempo y por la cual incluso tuvo que cambiar de escenario en varias oportunidades.

“Lo que ocurrió ante la aparición de Leda Bergonzi fue que se generaron algunos problemas de orden público. Cuando se juntaron miles y miles de personas, primero alrededor de la Catedral y luego en torno a iglesias barriales, aparecieron dificultades muy claras, además con mucha gente con movilidad reducida. También hubo solicitudes más formales de las autoridades de la Iglesia y el municipio intervino más allá de las atribuciones particulares que tenga este caso”, expresó Chale.

"Asignamos el espacio de la ex Rural, porque es el que mejor se adaptaba a las condiciones de mucha gente que está en silla de ruedas o con dificultades de movilidad. Es un lugar de una sola planta, sin escaleras. En segundo lugar hubo un contrato firmado, un vínculo formal con fechas asignadas, porque en el predio de la Rural tenemos otras actividades asignadas y muchas son actividades propias que ya están programadas. Además, la Fundación Soplo de Dios Viviente se ha constituido y está afrontando los costos de logística y organización”.

“No me corresponde a mí juzgar lo que hace Leda. Nuestra responsabilidad como funcionarios es que no podíamos ser indiferente ante lo que sucedía, una situación que además se dio durante bastante tiempo en los alrededores de algunas iglesias con todo lo que se generaba. Insisto: no me corresponde a mi juzgar a Leda. Tengo mi opinión personal. En las notas periodísticas se hacen referencia a cuestiones de creencia o de fe, que son aspectos muy privados o reservados de las personas. Respetamos las libertades de cada uno de creer en lo que considere mejor”, agregó.

“Cualquier convocatoria masiva que ocurra en la ciudad obliga a que estemos alertas, por lo menos para minimizar el impacto. No existe organización ideal cuando se movilizan 6 o 7 mil personas, muchas con dificultad de traslado o movilidad, muchos vienen desde lejos. Yo no soy quien, ni el intendente, para juzgar ni al grupo que organiza esto ni a la gente que va. Eso forma parte de la libertad de las personas en sus creencias y aptitudes personales. No entramos en esa valoración particular”, finalizó.

Leda cantante, en teatros y YouTube

La rosarina a la que le atribuyen poderes sanadores suele cantar en las reuniones que lidera y hace algún tiempo lanzó varios videoclips en los que mostró sus habilidades como cantante.

Los videos, que tienen una duración de entre 4 y 5 minutos, fueron compartidos en el canal de YouTube del grupo Soplo de Dios Viviente. "Esperamos que les sea de bendición. Nos ayudarían mucho compartiendo el video con aquellos hermanos que lo necesiten. Y si les es posible poner me gusta y suscribirse para poder llegar a más personas por medio de la recomendación de YouTube", es el texto que acompaña los videos.

Uno de los videos de Leda en YouTube es "Demente", una canción escrita por el dúo de música religiosa Tercer Cielo. Las otras son "Tu eres el agua viva" (Hermana Glenda) y "Para salvarte" (María Virginia Schpeir).

En todos los videos, las imágenes de la supuesta sanadora rosarina -quien canta gran parte del tema con sus ojos cerrados- se intercalan con registros de las bendiciones y las oraciones que comparte con sus seguidores en Rosario.

