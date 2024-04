"Las novelas siguen cumpliendo esa función de sacarte de un mundo tóxico"

Fernández Díaz ensaya su explicación: “Yo lo hago por vocación, porque para mí es un juego, el juego más serio del mundo, un juego maravilloso” , cuenta en tono confesional, y explica: “Durante la pandemia me decían que el libro iba a desaparecer, decían que había Zoom con los editores de todos el mundo que decían que las librerías iba a desaparecer y no pasó absolutamente nada de eso, al contrario, cada vez hay más librerías, las librerías de cercanía en todo el mundo han crecido muchísimo ; el gran fenómeno editorial en el mundo hoy es el infanto juvenil, muchos chicos empezaron a leer en pandemia y siguieron leyendo, así que si alguien quiere hacerse rico que aprenda a escribir para chicos y adolescentes, hay un público gigantesco creciente que demuestra que viene vienen generaciones nuevas de lectores ”.

Jorge Fernandez Diaz.jpg

Y reflexiona: “Pasó lo mismo cuando se decía que la radio iba a desaparecer cuando llegó la televisión, no desapareció, cambió; después decían que los radios iba a desaparecer y no paso, se convirtieron en portales digitales; también se dijo que iba a desaparecer el cine con el VHS y no despareció; todo iba a desaparecer y no pasó, todo se reconvirtió y fue combinable”.