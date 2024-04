Cora Bruno, la protagonista de la nueva novela de Jorge Fernández Diaz, es un personaje entrañable, tiene una profesión difícil, más para una mujer, es detective de infidelidades , y, pese a sus aristas oscuras, la lleva con hidalguía, sin caer en el lugar común, la crueldad , ni la tentación, y cuando debe, porque para eso le pagan, debe exponer un engaño lo hace pero no se desentiende, procura, si es necesario, contener a sus clientes .

“ Para mí siempre es muy difícil la comedia y la ternura en una novela , en general los novelistas argentinos le escapan a esas dos cosas, no la parodia y la ironía”, cuenta en tono pausado, y, acaso para escaparle a la confesión, explica: “E so que Orson Welles decía de John Ford, era un poeta y un comediante, y John Ford enseña mucho, porque sus personajes secundarios son muy importantes, aunque tengan pocas líneas de diálogo”.

“En su cine, hombres y mujeres duras practican la ternura y la épica está confundida con un tono de comedia que lo aligera y lo vuelve más hondo a la vez”, apunta, revelándose conocedor no solo de la obra de Ford sino también de su gramática. Y confiesa: “Eso me parece muy difícil hacerlo en la literatura, traté de hacerlo en ‘Cora’, no sé si lo conseguí”.