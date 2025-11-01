Después del "otoño tardío", ahora las hormigas anticipan un verano "muy caluroso"

El experto Jorge Finardi analizó el comportamiento de esta colonia de insectos, tal como ocurrió con este pulso de "frío tardío" durante octubre

Tal como lo anticiparon con este clima otoñal durante el transcurso de esta primavera, ahora las hormigas anticipan un verano muy caluroso con picos de calor extremo por intervalos. Así lo confirmó el biólogo rosarino y comunicador social Jorge Finardi , quien se encarga de estudiar desde muy pequeño el comportamiento de esta colonia de insectos, digna de apreciar por su inusual comportamiento predictivo y organizado, aunque para muchos resulta una verdadera plaga difícil de erradicar.

En declaraciones a La Capital , Finardi, que alterna sus días entre Rosario y San Pedro, anticipó el verano por venir, más allá de que resulte una obviedad por tratarse de una estación proclive a las altas temperaturas y olas de calor.

"Será un verano muy caluroso, pero con picos de calor. Esto quiere decir que algunos picos serán extremos y otros no tanto" , anticipó de acuerdo al comportamiento que vienen manifestando las hormigas, en este caso, las denominadas "negras" de forma coloquial (Acromyrmex lundi y Lasius niger) a la hora de denominar a esta especie de tipo "podadora".

Para tal fin, Finardi observa a diario que esta especie comenzó a abrir túneles por lo cuales también sacan tierra y granitos, lo cual implica una mayor actividad de entrada y salida de su habitáculo.

"Abrieron mayor cantidad de chimeneas, es decir, el lugar por donde ingresan y salen para que tengan mayor ventilación. Al mismo tiempo, se nota un movimiento ágil y numeroso a la hora de sacar elemento y nutrientes del hormiguero para generar mayor espacio", consideró Finardi.

Las hormigas y la meteorología

Después de varios días con humedad y temperatura elevadas, las últimas precipitaciones registradas diez días atrás y la rotación del viento trajeron aparejados un brusco descenso de temperaturas cuando parecía que el frío era cosa del pasado.

Así arrancó esta semana, marcada por temperaturas mínimas que oscilaron entre los 8 y 10 grados durante la mañana y apenas superaron los 20 grados durante las tardes, situación que continuará durante la próxima semana, de acuerdo al pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Más allá de la tecnología y la meteorología dispuesta al servicio de la población, las hormigas también anticiparon en julio este otoño tardío que sorprendió durante esta semana y lo hará la próxima.

"Concretamente, lo que ocurrió es que en julio comenzaron a llevar grandes cantidades de granito y cereales, ya que los mismos fermentan dentro del hormiguero y producen calor. Sin embargo, esta vez llamó la atención que acarreaban granito, maíz y sorgo de manera constante en pleno julio, al tiempo que elevaban el hormiguero como anticipo de algo", analizó el experto. Era este otoño tardío en plena primavera, un tanto inusual.

En ese marco, explicó: "Cuando tienen ese comportamiento es porque viene un frío tardío y, al mismo tiempo, elevaban el hormiguero, lo que para ellas representa una verdadera obra de infraestructura, producto de la gran cantidad de agua precipitada en tan poco tiempo que tuvimos durante septiembre".

Las hormigas y otras categorías de análisis

Finardi sostuvo que existe otra categoría de análisis a la hora de observar el comportamiento de estos insectos, cuyo indicador principal para este invierno fue el de "superabastecimiento de elementos nutritivos" para esa población observada, a partir de métodos cualitativos.

"En ese momento, el indicador principal fue el del superabastecimiento de elementos nutritivos para ellas correspondiente a invierno, porque después de que depositan dentro del hormiguero, crecen hongos, al tiempo que el cereal fermenta y eleva la temperatura dentro de su habitáculo", explicó.

En ese sentido, explicó que si la velocidad es mayor y la misma también es directamente proporcional a la carga que acarrean es signo de exceso de frío o calor o de provisiones que deben acumular o desechar conforme a su propio sistema predictivo.

Hormigas: pasión, curiosidad y juego

Finardi contó que se familiarizó con las hormigas desde su más temprana edad y luego lo transfirió en un hobby al que le aplicó una cuota de rigurosidad científica a través de su profesión de biólogo, comunicador social (UNR) y un posgrado en comunicación médica, científica y ambiental extendido por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona.

"Desde muy chico empecé a familiarizarme como si se tratara de un juego. Así conformé una escala del 1 al 10 basada en la cantidad de hormigas que trabajan en torno al hormiguero, si son obreras jóvenes o mayores, la carga que llevan, el tipo de carga, y el tamaño y velocidad con el que trasladan elementos", recordó.