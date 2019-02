Las boletas del agua también se fueron por las nubes

El servicio de energía eléctrica y sus costos no es el único que está afectando a comercios y galerías, el agua fue otro de los puntos que los representantes plantearon en el encuentro y ya adelantaron que solicitarán una audiencia al Ente Regulador del Servicio Sanitario (Enrres). Sucede que, en algunos casos, los comercios deben abonar sus facturas de agua en base a los metros cuadrados que tienen y no de acuerdo al consumo, y en esas situaciones el pedido puntual que se presentará también a través de los consorcios de las galerías, será el de la colocación de medidores para "pagar lo que se usa", indicó Fabio Acosta. Sin embargo, según el representante de los comerciantes del Casco Histórico, no son pocos los locales que "deben afrontar boletas que superan los mil pesos sin tener siquiera un baño o una canilla dentro del local, y así y todo deben abonarlo". Una situación que si bien de por sí consideró "irrisoria", se hace "insostenible en el contexto económico actual".